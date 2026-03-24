SEMANA TURBO

BBB 26 terá duas eliminações nesta semana para definir o Top 10 da temporada

Reality terá eliminação, Prova do Líder e nova formação de Paredão no mesmo dia

K Kamila Macedo

Publicado em 24 de março de 2026 às 15:19

Tadeu Schmidt no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

Na reta final do Big Brother Brasil 26, o ritmo do reality começa a acelerar. A TV Globo anunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (24), o início de uma "Semana Turbo". A dinâmica contará com duas eliminações, marcando a primeira semana com dois paredões desde a estreia da edição.

Na noite desta terça (24), um dos emparedados deixará o programa; Juliano Floss, Jonas Sulzbach e Gabriela disputam a votação do público. A nova rodada de atividades começa na quarta-feira (25), com a última Festa do Líder da edição. Já na quinta-feira (26), ocorre a Prova do Líder, como de costume. Na sexta-feira (27), será realizada a disputa pelo Anjo e, no mesmo dia, uma nova formação de Paredão.

A votação para o público decidir seguirá por dois dias, com o resultado sendo anunciado no domingo (29). Na mesma noite, ocorrerão outros dois acontecimentos: uma nova Prova do Líder e mais uma formação de Paredão. A eliminação dessa última formação acontece na terça-feira (31). Com esse cronograma, o Top 10 da temporada será oficialmente definido.

25/mar - última Festa do Líder

26/mar - Prova do Líder

27/mar - Prova do Anjo e Formação de Paredão

29/mar - Eliminação, Prova do Líder e Formação de Paredão

31/mar - Eliminação



???? #BBB26 #RedeBBB — TV Globo ? (@tvglobo) March 24, 2026

Com a consolidação dos dez finalistas, os participantes que conquistaram prêmios em provas anteriores garantem o acesso aos bens, independentemente de chegarem à grande final, como os apartamentos oferecidos na Prova do Líder.

A decisão do paredão atual acontece hoje (24), quando Jonas, Juliano ou Gabi se tornará o próximo eliminado da casa por preferência do público.