POLÊMICA

Ex-namorada de Juliano Floss comenta sobre relacionamento conturbado com o brother: ‘Maior trauma da minha vida’

Vivi Wanderley utilizou as redes sociais para detalhar a relação nesta terça-feira (24)

K Kamila Macedo

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:34

Vivi Wanderley relata período em que se relacionou com Juliano Floss Crédito: Reprodução

A cantora e influenciadora Vivi Wanderley utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (24) para comentar o período em que se relacionou com Juliano Floss, participante da atual edição do Big Brother Brasil. No relato, ela afirma que o namoro era conturbado e revelou que na época, após o término, foi consolada pela atual namorada do confinado.

Sem citar nomes diretamente, a influenciadora iniciou os relatos, cujos detalhes coincidem com o histórico público de seu envolvimento com Juliano e com a atual parceira dele, Marina Sena. Internautas apontaram que os dois seriam os alvos do depoimento.

Juliano e Vivi namoraram por dois anos e terminaram em dezembro de 2023. Inicialmente, a influenciadora desmentiu que teria passado a seguir Jonas Sulzbach, um dos adversários de Juliano no reality, apenas por causa do programa, esclarecendo que já o conhecia de uma viagem de Réveillon.

Vivi relatou ter enfrentado um quadro de depressão profunda na época em que terminou o namoro. No pronunciamento, ela descreveu uma constante “briga de ego” e crises de ansiedade supostamente causadas pelo comportamento do brother.

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“A situação que eu vivi com o meu ex-namorado foi a maior decepção, maior trauma da minha vida [...] O abuso físico não aconteceu, mas só quem sofre de abuso psicológico sabe como as coisas funcionam”, afirmou.

“Eu não podia usar salto alto porque eu ficava maior que esse meu ex-namorado e isso afetava o ego dele. Qualquer aparição minha que pudesse chamar mais atenção era uma disputa, a gente vivia uma eterna disputa”, disse a cantora.

Ela reforçou que, embora a relação fosse psicologicamente abusiva, nunca houve abuso físico. Vivi também abordou sua ligação com uma amiga, que apontam como Marina Sena, contando que chegou a desabafar com ela logo após o término. “Ela chegou dessa viagem ela foi até minha casa meio que fofocar tudo que tinha acontecido assim como amigas fazem. Eu desabafei, chorei no colo dela e depois fomos numa festa na qual eu me embriaguei, bebi bastante e eu queria conversar com ele porque eu estava sofrendo muito com toda aquela situação”.

“Era uma dependência emocional muito grande e ela me impediu de falar com ele. Então, pouco tempo depois, começaram os rumores que eles estavam juntos”, relatou Vivi.

Marina assumiu o namoro com Juliano publicamente em julho de 2024, notícia que, segundo a influenciadora, desencadeou uma internação. “Eu tive um surto, fiquei internada. Fiquei inconsciente por três dias. Minha família veio de Belo Horizonte para me ver e não aconteceu nenhuma ligação para saber se estava tudo bem, depois de um relacionamento de dois anos. Depois disso fui diagnosticada com estresse pós-traumático”, desabafou.

“Chegou num ponto dele gritar tanto comigo que uma amiga nossa teve que intervir. Eu mereço ser ouvida, e estar na internet com tudo distorcido é muito pior”, finalizou Vivi.