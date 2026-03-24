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Hospital revela quadro médico de Marquito após cirurgia na coluna

Humorista do "Programa do Ratinho" segue internado na UTI

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 24 de março de 2026 às 17:09

Humorista Marquito
Humorista Marquito Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Marcos Antônio Gil Ricciardelli, o Marquito, assistente de palco do "Programa do Ratinho", foi submetido a uma cirurgia de fixação da coluna cervical na última quinta-feira (19). De acordo com o boletim médico divulgado pela unidade de saúde, o paciente apresenta recuperação dentro do esperado pela equipe médica.

O humorista permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 25 de fevereiro, data em que sofreu um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo. Na ocasião, ele perdeu o controle do veículo, colidiu com outro motociclista e sofreu fraturas na coluna e na clavícula.

O outro condutor envolvido no acidente, que é enfermeiro, prestou os primeiros socorros a Marquito ainda no local até a chegada das equipes de emergência.

No dia 7 de março, o comediante foi transferido do Hospital Nipo-Brasileiro para a Beneficência Portuguesa, após passar por um procedimento considerado delicado. Ele continua sob cuidados no hospital e deve enfrentar uma nova cirurgia, ainda sem data definida, para a correção da fratura na clavícula. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.

Marquito

Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito e Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
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Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais

Leia na íntegra o Boletim Médico divulgado pela Beneficência Portuguesa de São Paulo:

“A Beneficência Portuguesa de São Paulo informa que o paciente Marcos Antônio Gil Ricciardelli, internado na instituição desde o dia 07 de março (sábado) apresenta evolução clínica favorável.

Na última quinta-feira (19), foi submetido a procedimento cirúrgico de fixação da coluna cervical, evoluindo conforme o esperado no pós-operatório. Encontra-se, ainda, em programação cirúrgica para correção de fratura de clavícula.

Até o momento permanece sem previsão de alta hospitalar e segue em processo de reabilitação, sob acompanhamento da equipe multiprofissional.

A instituição permanece à disposição para novas atualizações, que serão divulgadas oportunamente.”

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