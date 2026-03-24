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Quem é a mulher que abandonou tudo para cuidar de Gerson Brenner

Psicóloga largou carreira para cuidar de ator após atentado de 1998

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de março de 2026 às 21:11

Marta Mendonça passou a cuidar de Gerson Brenner após tragédia
Marta Mendonça passou a cuidar de Gerson Brenner após tragédia Crédito: Reprodução | TV

Um dos ícones das novelas na década de 1990, o ator Gerson Brenner, morreu nesta segunda-feira (23), aos 66 anos, e apesar dos momentos de sofrimento, é lembrado com alegria e amor por pessoas próximas, inclusive Marta Mendonça, psicóloga e esposa que abriu mão de outros trabalhos para cuidar apenas do ator.

O artista que estava internado no Hospital São Luiz, no Itaim, em São Paulo, faleceu em decorrência de falência de múltiplos órgãos. A notícia foi confirmada pela esposa do ator, Marta Mendonça.

Gerson Brenner

Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo
Gerson Brenner por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner com Danielle Winits na novela "Corpo dourado" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner em 1990 por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner por Reprodução | Instagram
Gerson Brenner com a esposa e em “Rainha da Sucata” por Reprodução
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com as duas filhas por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com a filha mais nova por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner reencontra o ator Jandir Ferrari por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Sérgio Cabral
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Cristina Granato
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner com a filha, Ana por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
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Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo

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Inicialmente Marta foi contratada para auxiliar na reabilitação de Gerson, ajudando-o a lidar com as graves sequelas do tiro que levou na cabeça. Além de se dedicar a Gerson, Marta coordenava a equipe médica responsável pelo tratamento do ator.

Em entrevista exibida pelo Domingo Espetacular em 2023, o ator estava mais debilitado. Além de passar a maior parte do tempo deitado, se alimentava por sonda. Marta explicou que as sequelas do ator pioraram 13 anos depois da tragédia. Gerson foi internado com pneumonia grave e teve 12 convulsões, agravando o quadro.

Na reportagem também foi exibido que o ator usava um carro adaptado para locomoção, o que o auxiliava na interação com outras pessoas. Segundo Marta, o ator era muito comunicativo e ela sempre programava passeios para ‘fugir’ da rotina. Um dos seus maiores amigos com quem ainda mantinha contato era Roberto, além da atriz Aracy Balabanian, com quem contracenou em “A Rainha da Sucata”.

"Se você ama alguém, alguma renúncia você vai ter. Depois de um tempo que eu já conhecia ele, eu resolvi largar a parte profissional. Não me arrependo de absolutamente nada", afirmou Marta durante a entrevista.

Gerson foi baleado em uma tentativa de assalto quando estava no auge da carreira. Em 17 de agosto de 1998, o ator levou um tiro na rodovia Ayrton Senna, quando seguia para os estúdios para gravar o último capítulo de ‘Corpo Dourado”. Desde então, ele nunca mais voltou a atuar.

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Gerson Brenner

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