Quem é a mulher que abandonou tudo para cuidar de Gerson Brenner

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Felipe Sena
Publicado em 24 de março de 2026 às 21:11
Um dos ícones das novelas na década de 1990, o ator Gerson Brenner, morreu nesta segunda-feira (23), aos 66 anos, e apesar dos momentos de sofrimento, é lembrado com alegria e amor por pessoas próximas, inclusive Marta Mendonça, psicóloga e esposa que abriu mão de outros trabalhos para cuidar apenas do ator.
O artista que estava internado no Hospital São Luiz, no Itaim, em São Paulo, faleceu em decorrência de falência de múltiplos órgãos. A notícia foi confirmada pela esposa do ator, Marta Mendonça.
Gerson Brenner
Inicialmente Marta foi contratada para auxiliar na reabilitação de Gerson, ajudando-o a lidar com as graves sequelas do tiro que levou na cabeça. Além de se dedicar a Gerson, Marta coordenava a equipe médica responsável pelo tratamento do ator.
Em entrevista exibida pelo Domingo Espetacular em 2023, o ator estava mais debilitado. Além de passar a maior parte do tempo deitado, se alimentava por sonda. Marta explicou que as sequelas do ator pioraram 13 anos depois da tragédia. Gerson foi internado com pneumonia grave e teve 12 convulsões, agravando o quadro.
Na reportagem também foi exibido que o ator usava um carro adaptado para locomoção, o que o auxiliava na interação com outras pessoas. Segundo Marta, o ator era muito comunicativo e ela sempre programava passeios para ‘fugir’ da rotina. Um dos seus maiores amigos com quem ainda mantinha contato era Roberto, além da atriz Aracy Balabanian, com quem contracenou em “A Rainha da Sucata”.
"Se você ama alguém, alguma renúncia você vai ter. Depois de um tempo que eu já conhecia ele, eu resolvi largar a parte profissional. Não me arrependo de absolutamente nada", afirmou Marta durante a entrevista.
Gerson foi baleado em uma tentativa de assalto quando estava no auge da carreira. Em 17 de agosto de 1998, o ator levou um tiro na rodovia Ayrton Senna, quando seguia para os estúdios para gravar o último capítulo de ‘Corpo Dourado”. Desde então, ele nunca mais voltou a atuar.