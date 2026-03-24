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Caso Gerson Brenner: Saiba quem foram os culpados pela tragédia do ator

Ator faleceu aos 66 anos na última segunda-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 13:00

Gerson Brenner
Gerson Brenner Crédito: Reprodução

No auge do sucesso e prestes a gravar o último capítulo da novela 'Corpo Dourado', da qual era um dos protagonistas, o ator Gerson Brenner, que faleceu na última segunda-feira (23), aos 66 anos, teve a sua vida e a sua carreira interrompidas de forma brutal.

Era meados de agosto de 1998. Gerson dirigia de São Paulo para o Rio de Janeiro quando caiu em uma emboscada na Rodovia Ayrton Senna. Bandidos haviam espalhado pedras na pista para forçar os motoristas a pararem. Quando o ator desceu do carro para trocar o pneu furado, foi rendido. Mesmo sem reagir, ele foi baleado na cabeça. Os criminosos fugiram sem levar absolutamente nada, deixando o artista gravemente ferido. Ele foi socorrido por caminhoneiros e passou semanas na UTI, sobrevivendo com sequelas motoras e cognitivas irreversíveis.

Gerson Brenner

Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo
Gerson Brenner por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner com Danielle Winits na novela "Corpo dourado" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner em 1990 por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner por Reprodução | Instagram
Gerson Brenner com a esposa e em “Rainha da Sucata” por Reprodução
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com as duas filhas por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com a filha mais nova por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner reencontra o ator Jandir Ferrari por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Sérgio Cabral
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Cristina Granato
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner com a filha, Ana por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
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Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo

Pouco tempo após o crime, a polícia conseguiu prender os envolvidos. O grupo era formado por jovens da região que agiam com extrema violência nas estradas paulistas. 

Luzimar Sabino dos Santos: O autor do disparo. Ele confessou ter atirado na cabeça do ator, foi condenado a 20 anos de prisão e ganhou a liberdade em 2017.

Dimas Almeida Baptista e Vítor Tancredo: Cúmplices que participaram diretamente da abordagem e do cerco ao carro de Gerson na rodovia.

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Benedito da Silva Lima (conhecido como 'Aleijadinho'): Apontado pelas investigações como o líder e o 'cabeça' do grupo. Mesmo preso na época em Mogi das Cruzes, ele articulava as ações, fornecia as armas e lucrava com os roubos.

O plano da quadrilha era levantar dinheiro rápido através de assaltos na estrada para pagar advogados e tentar tirar o líder, 'Aleijadinho', da cadeia. Uma busca policial no açougue do pai de um dos envolvidos encontrou o revólver calibre 38 com a numeração raspada usado no crime.

Na época do crime, a comoção foi nacional também porque a esposa de Gerson, Denize Tacto, estava grávida de oito meses da filha do casal. 

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