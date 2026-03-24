LUTO

Caso Gerson Brenner: Saiba quem foram os culpados pela tragédia do ator

Ator faleceu aos 66 anos na última segunda-feira (23)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 13:00

Gerson Brenner Crédito: Reprodução

No auge do sucesso e prestes a gravar o último capítulo da novela 'Corpo Dourado', da qual era um dos protagonistas, o ator Gerson Brenner, que faleceu na última segunda-feira (23), aos 66 anos, teve a sua vida e a sua carreira interrompidas de forma brutal.

Era meados de agosto de 1998. Gerson dirigia de São Paulo para o Rio de Janeiro quando caiu em uma emboscada na Rodovia Ayrton Senna. Bandidos haviam espalhado pedras na pista para forçar os motoristas a pararem. Quando o ator desceu do carro para trocar o pneu furado, foi rendido. Mesmo sem reagir, ele foi baleado na cabeça. Os criminosos fugiram sem levar absolutamente nada, deixando o artista gravemente ferido. Ele foi socorrido por caminhoneiros e passou semanas na UTI, sobrevivendo com sequelas motoras e cognitivas irreversíveis.

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Pouco tempo após o crime, a polícia conseguiu prender os envolvidos. O grupo era formado por jovens da região que agiam com extrema violência nas estradas paulistas.

Luzimar Sabino dos Santos: O autor do disparo. Ele confessou ter atirado na cabeça do ator, foi condenado a 20 anos de prisão e ganhou a liberdade em 2017.

Dimas Almeida Baptista e Vítor Tancredo: Cúmplices que participaram diretamente da abordagem e do cerco ao carro de Gerson na rodovia.

Benedito da Silva Lima (conhecido como 'Aleijadinho'): Apontado pelas investigações como o líder e o 'cabeça' do grupo. Mesmo preso na época em Mogi das Cruzes, ele articulava as ações, fornecia as armas e lucrava com os roubos.

O plano da quadrilha era levantar dinheiro rápido através de assaltos na estrada para pagar advogados e tentar tirar o líder, 'Aleijadinho', da cadeia. Uma busca policial no açougue do pai de um dos envolvidos encontrou o revólver calibre 38 com a numeração raspada usado no crime.