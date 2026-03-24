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Nascida após atentado, filha caçula de Gerson Brenner emociona ao se despedir do pai: 'Saudade de tudo o que não vivemos'

Vica Brenner fez desabafo nas redes sociais ao falar da relação com o ator, que morreu aos 66 anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2026 às 11:21

Gerson Brenner e Vica Brenner
Gerson Brenner e Vica Brenner Crédito: Reprodução/Instagram

Filha caçula de Gerson Brenner (1959-2026), Vica Brenner fez um desabafo emocionante, na manhã desta terça-feira (24), ao usar as redes sociais para despedir do pai. No texto, a influenciadora fala sobre a sensação de estar vivendo um momento de despedida e reflete sobre tudo o que gostaria de ter vivido ao lado do ator. Ele convivia há quase 30 anos com sequelas de um assalto sofrido em 1998 e morreu na segunda-feira (23), aos 66 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

"É o fim do caminho. Estou sentada na poltrona do ônibus, indo para uma viagem não programada. Diferente de entusiasmo, o que eu sinto é a falta", iniciou a jovem de 27 anos. "Enquanto estou acordada, me sinto ridiculamente lúcida a ponto de entender que não daria para viver tudo o que eu sonhei nessa vida. Sempre me faltaria o sonho de ser a menina do meu pai, de ganhar colo, de ser filha. Agora é o fim do caminho", continuou.

Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner

Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner posta mensagem de despedida para o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner e Vica Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner e Vica Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner é a filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner e Vica Brenner por Reprodução/Instagram
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Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram

O ator foi baleado na cabeça durante o assalto, ocorrido em agosto de 1998, e passou a viver com sequelas que comprometeram sua mobilidade, fala e capacidade cognitiva. Na época, Vica estava na barriga de sua mãe, Denize Tacto. Ela só nasceu cerca de 40 dias depois do atentado. A influenciadora continuou o texto afirmando que o pai nunca mereceu seguir seu caminho em uma cadeira de rodas.

"Ele nunca mereceu percorrê-lo numa cadeira de rodas. Inclusive, espero que esteja correndo agora. É o começo de um novo caminho. Seja lá qual for a missão dele nessa terra, acabou. Ele conseguiu. O cara mais forte que já existiu, que conversava pelo olhar. Palavras eram desnecessárias perto da transparência dos seus olhos", disse. "Vou morrer de saudades. Principalmente de tudo o que não vivemos", concluiu a jovem.

Gerson deixa duas filhas e esposa, Marta Mendonça Brenner. Além de Vica Brenner, ele também era pai de Ana Luísa Haas, de 33 anos, fruto da antiga relação com Ana Cristina Haas

Ana Luísa Haas é filha de Gerson Brenner

Ana Luísa Haas com o pai, Gerson Brenner, e a mãe, Ana Cristina Haas por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Filha de Gerson Brenner, Ana Luísa Haas está grávida de 8 meses por Reprodução
Ana Luísa Haas é filha de Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e a mãe, Ana Cristina Haas por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas é filha de Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas é filha de Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Filha de Gerson Brenner, Ana Luísa Haas está grávida de 8 meses por Reprodução
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
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Ana Luísa Haas com o pai, Gerson Brenner, e a mãe, Ana Cristina Haas por Reprodução/Facebook

Relembre o caso

Gerson Brenner foi vítima de um atentado em agosto de 1998, quando seguia pela Rodovia Ayrton Senna, de São Paulo para o Rio de Janeiro, para gravar o último capítulo de "Corpo Dourado", novela em que interpretava o fazendeiro Jorginho. 

Criminosos espalharam pedras na estrada para obrigar motoristas a parar. Depois que os pneus do carro foram danificados, o ator, que na época tinha 38 anos, precisou encostar em um trecho escuro da rodovia e acabou sendo abordado pelos assaltantes. Durante a ação, Gerson foi atingido por um tiro na cabeça. A bala atravessou o lado esquerdo do cérebro, e o artista foi encontrado por caminhoneiros e levado ao hospital.

Gerson Brenner

Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo
Gerson Brenner por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner com Danielle Winits na novela "Corpo dourado" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner em 1990 por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner por Reprodução | Instagram
Gerson Brenner com a esposa e em “Rainha da Sucata” por Reprodução
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com as duas filhas por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com a filha mais nova por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner reencontra o ator Jandir Ferrari por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Sérgio Cabral
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Cristina Granato
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner com a filha, Ana por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
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Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo

O ferimento provocou danos graves no cérebro e levou o ator a um quadro delicado. Ele chegou ao hospital em coma profundo, passou por cirurgias complexas e permaneceu internado por mais de 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva.

Os responsáveis pelo crime foram presos poucos dias depois. Três homens, com idades entre 19 e 25 anos na época, confessaram participação no assalto e acabaram condenados pela Justiça no ano seguinte.

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Mesmo sobrevivendo ao ataque, Brenner ficou com sequelas severas, que comprometeram sua mobilidade, sua fala e também funções cognitivas. Desde então, passou a viver uma rotina de reabilitação, com acompanhamento constante e cuidados intensivos.

Galã de novelas nos anos 1990, Gerson Brenner havia construído uma carreira de destaque na televisão antes da tragédia. Ele estreou em Kananga do Japão, na extinta TV Manchete, em 1989, e também participou de novelas como Top Model (1989), Rainha da Sucata (1990), Perigosas Peruas (1992), Deus nos Acuda (1992-1993), Olho no Olho (1993-1994) e Tocaia Grande (1995). Seu último trabalho na TV foi justamente Corpo Dourado (1998), interrompido pelo assalto.

Nos últimos anos, Gerson vivia em São Paulo sob os cuidados da esposa. Ele era casado com Marta Brenner, que conheceu durante o período de tratamento e com quem oficializou a união em 2014. Ele enfrentava sequelas graves, com limitações motoras, de fala e cognitivas.

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Morte Luto Gerson Brenner ana Luísa Haas Vica Brenner

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