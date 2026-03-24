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Ex-mulher de Gerson Brenner rebate acusações e faz homenagem ao ator: 'Que possa descansar em paz desse mundo cruel'

Musa dos anos 90, Denize Taccto lamentou a morte do ex-marido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2026 às 07:33

Denize Taccto foi casada com Gerson Brenner
Denize Taccto foi casada com Gerson Brenner Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-mulher de Gerson Brenner, Denize Taccto usou as redes sociais para lamentar a morte do ex-companheiro, pai da sua filha Vica Brenner, de 27 anos. A musa dos anos 1990 relembrou a luta do artista pela sobrevivência após ele sofrer um tiro na cabeça durante um assalto em 1998. Na época, ela estava na reta final da gravidez.

"Guerreou, sim, contra todas as injustiças deste país. Contra a impunidade que acabou com a alegria dele. Um cara de 38 anos que mal pôde ver a filha nascer. Guerreou contra um sistema que protege bandido e mantém o cidadão do bem refém", publicou Denize, na madrugada desta terça-feira (24).

Denize Taccto

Denize Taccto fez homenagem para Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Denize Taccto e Gerson Brenner por Reprodução
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto foi casada com Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
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Denize Taccto fez homenagem para Gerson Brenner por Reprodução/Instagram

"Nunca teve apoio dos direitos humanos, nunca! Sofreu na pele a crueldade que este país impõe ao seu povo: insegurança, violência e descaso. Que agora ele possa descansar em paz desse mundo cruel. Que Deus receba o cara mais generoso que já conheci", escreveu a ex-bailarina.

"Adeus, Gerson. Você guerreou de verdade. O céu está te esperando", finalizou Denize no post nos Stories, no qual incluiu uma foto do ex em preto e branco e o símbolo do luto.

Em uma outra postagem no Instagram, segundo o Terra, Denize negou que tivesse abandonado o ex-marido quando ele sofria com as sequelas do assalto. "O juiz que determinou que ele ficasse com os familiares pois eu tinha uma recém nascida", alegou.

Gerson Brenner

Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo
Gerson Brenner por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner com Danielle Winits na novela "Corpo dourado" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner em 1990 por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner por Reprodução | Instagram
Gerson Brenner com a esposa e em “Rainha da Sucata” por Reprodução
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com as duas filhas por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com a filha mais nova por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner reencontra o ator Jandir Ferrari por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Sérgio Cabral
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Cristina Granato
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner com a filha, Ana por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
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Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo

Denize e Gerson tiveram um breve relacionamento, que terminou cerca de um ano após o acidente. Em sua biografia, Digo Sobre Mim, a musa dos anos 1990 afirma que a família de Gerson a impediu de registrar a filha recém-nascida, na época em que o ator estava internado na UTI do hospital no Rio de Janeiro.

“O Faustão, na época, ficou indignado e pagou o meu exame de DNA. Fiz com o mesmo médico que fez o Pelé e não seria novidade nenhuma. Confirmadíssimo! Aliás, desculpa, mas a Vi é a cara dele, para azar de quem não aceita", diz ela em um trecho da obra.

"Mas aí veio a alegação dizendo que cometi um crime de tirar sangue dele para o teste de DNA.... Ai, ai, ai, eu já era a curadora dele, e ele é o pai comprovado da minha filha, que crime eu cometi? Dá-lhe batalha judicial! Que gente louca! Nunca vi tanta monstruosidade na minha vida!", completou, ainda no livro.

Em entrevista para o canal Lisa, Leve e Solta, no YouTube, Denize justificou a separação como uma decisão judicial."O juiz deu por despacho que eu ficasse com a minha filha que era recém-nascida e era um ser que precisava de muito mais atenção. Já ele ficaria com os familiares que tanto pleitearam, que tanto queriam, que tanto fizeram para tirar uma guarda provisória que eu tinha na época, e isso tudo em trâmite judicial", disse ela na ocasião.

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Morte Gerson Brenner Denize Taccto

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