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Bárbara Borges escapa de assalto no Rio de Janeiro e faz alerta: 'Eu sabia do risco'

Atriz contou que sofreu tentativa de assalto em Copacabana e relatou a ação dos criminosos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2026 às 06:59

Bárbara Borges
Bárbara Borges Crédito: Reprodução/Instagram

Bárbara Borges usou as redes sociais, nesta segunda-feira (23), para contar que foi vítima de uma tentativa de assalto em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A atriz deu detalhes sobre o episódio, que foi realizado por motoqueiros que utilizavam mochilas com a logo de um aplicativo de entregas. Segundo ela, tudo aconteceu por volta das 14h do domingo (22) quando, após almoçar, decidiu pegar o celular por alguns segundos na porta do restaurante.

"Apesar de eu já ter visto vários vídeos de pessoas vítimas desse tipo de roubo, eu pensei em mandar uma mensagem para um amigo em frente à porta do restaurante, peguei o celular e pensei assim: 'Vai ser rapidinho'. Eu comecei a escrever a mensagem, no entanto, a gente vive em estado de alerta", contou.

Bárbara Borges

Bárbara Borges por Reprodução/Instagram
Bárbara Borges por Reprodução/Instagram
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Bárbara Borges por Reprodução/Instagram

No desabafo, a vencedora de "A Fazenda 14" disse que percebeu que algo iria acontecer. "Então eu estava com a minha antena parabólica ligada e eis que consegui perceber, sentir, visualizar uma moto passando, identifiquei a logo famosa e aí, em questão de segundos, a moto já subiu em cima da calçada. E nesse tempo em que estava vindo na minha direção, foi o tempo que consegui travar o celular aqui com os meus dedos, com a minha mão", contou.

Segundo a atriz, no momento em que sentiu a aproximação, reagiu com um grito de espanto. "Senti a mão da pessoa ainda batendo aqui nos meus dedos, só que ele não conseguiu pegar bem, mas senti aquele solavanco da moto, ele foi", falou.

A movimentação alertou pessoas próximas, que foram checar a situação. "As pessoas que estavam na rua pararam, vieram até mim e falaram: 'Está tudo bem?'. Ainda cheguei em casa com a adrenalina muito alta, mesmo não tendo conseguido roubar, eu acho que só o ato, né, a situação... Ontem, para dormir, eu fiquei revisitando toda hora esse momento e aqueles segundos em que tensionei meu corpo", desabafou.

"Eu sabia do risco e, ainda assim, eu pensei assim: 'poxa, rapidinho', porque a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente", completou Bárbara.

Por fim, a atriz lamentou que criminosos façam uso de adereços conhecidos por entregadores para cometer crimes. "Estamos vulneráveis, porque a gente vive uma falha estrutural do nosso estado que não entrega para a sociedade o básico, que é a segurança, e ainda tem esses aplicativos que, indiretamente, acabam facilitando. Não existe uma fiscalização e acaba sobrando o quê? Para a gente".

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Tags:

rio de Janeiro Copacabana Assalto Tentativa de Assalto Bárbara Borges

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