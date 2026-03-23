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BBB 26: Sincerão elege ‘Chato de Galocha’ e expõe rivalidades com trocas de farpas

Dinâmica desta segunda (23) vira palco de acusações, embates diretos e justificativas afiadas entre os brothers

Heider Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 23:54

Sincerão do BBB 26 expõe rivalidades e define ‘Chato de Galocha’ da casa Crédito: Reprodução

O Sincerão desta segunda-feira (23) colocou fogo no BBB 26 com uma dinâmica clássica que escancarou as rivalidades dentro da casa. Desta vez, os participantes tiveram que apontar quem consideram o “Chato de Galocha” da temporada, com direito a justificativa e réplica ao vivo.

A proposta, explicada por Tadeu Schmidt, foi direta: cada brother escolheu um rival, teve um minuto para defender sua opinião e ainda precisou encarar a resposta do acusado, em um formato que intensificou ainda mais os conflitos do jogo.

Entre os destaques da dinâmica, Jonas Sulzbach foi um dos nomes mais citados da noite. Ele recebeu votos de Gabriela, Juliano Floss, Samira, Ana Paula e Milena, se consolidando como um dos principais alvos da casa.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Gabriela justificou a escolha relembrando desentendimentos antigos. “Ele fez cara de deboche, bateu a porta agressivamente, me chamou de falsa”, disse. Jonas rebateu afirmando que a sister é “instável” e “agressiva”.

Juliano também apontou Jonas, citando episódios envolvendo crises de ansiedade dentro da casa. “Você estava rindo de uma crise. Achei uma coisa muito infantil”, acusou. O empresário negou e devolveu com ataques ao jogo do rival.

Outro embate forte aconteceu entre Leandro Boneco e Alberto Cowboy. Leandro classificou o jogo do adversário como repetitivo e cansativo. “As brigas são sempre as mesmas, não faz mais sentido”, disparou. Cowboy respondeu dizendo que faltou argumento ao brother.

Ana Paula Renault também esteve no centro das críticas. Ela foi apontada como “chata” por Alberto Cowboy, Solange Couto e Chaiany, principalmente por insistir em conflitos e criar narrativas dentro do jogo. Em resposta, a jornalista rebateu com ataques diretos ao jogo dos adversários.