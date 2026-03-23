LUTO NA TV

Morre Gerson Brenner, ator que brilhou em ‘Rainha da Sucata’, aos 66 anos

Família confirma morte do artista, que ficou conhecido por papéis na TV e por história de superação após atentado

Heider Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 22:50

Gerson Brenner Crédito: Reprodução

O ator Gerson Brenner morreu aos 66 anos nesta segunda-feira (23). A informação foi confirmada pela família do artista, que não divulgou a causa da morte até o momento.

Com uma trajetória marcante na televisão, Gerson participou de novelas de sucesso como Rainha da Sucata, Corpo Dourado e Deus nos Acuda, consolidando seu nome na dramaturgia brasileira nos anos 1990.

A carreira do ator, no entanto, foi drasticamente interrompida em 1998, quando ele foi baleado na cabeça durante um assalto na Rodovia Ayrton Senna, em São Paulo. Na época, Gerson seguia viagem para gravar cenas finais de Corpo Dourado.

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O episódio teve grande repercussão nacional. Após o disparo, o ator foi socorrido em estado grave, passou por cirurgias e ficou semanas internado na UTI. A partir dali, passou a conviver com sequelas severas, incluindo limitações motoras, dificuldades na fala e comprometimentos cognitivos.

Mesmo diante das dificuldades, Gerson Brenner se tornou um símbolo de resistência e superação. Nos anos seguintes, viveu sob cuidados da família e da esposa, com quem se casou em 2014.