NOVELA DAS 9

Roubo das Três Graças, revelação sobre atentado e suspeitas contra Gerluce agitam Três Graças nesta segunda (23)

Investigação avança, alianças mudam e personagem vira alvo após descoberta envolvendo crime e atentado

Heider Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:28

Investigação avança e Gerluce vira alvo em capítulo decisivo de Três Graças Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Três Graças desta segunda-feira (23) promete fortes emoções com a investigação do roubo da escultura ganhando novos desdobramentos e colocando Gerluce no centro das suspeitas.

A tensão começa a aumentar quando Ferette pressiona Gerluce, enquanto Jairo levanta dúvidas que deixam todos intrigados ao sugerir que a personagem possa estar diretamente ligada ao desaparecimento das Três Graças.

Ao mesmo tempo, os movimentos paralelos intensificam o clima de desconfiança. Rogério decide acolher Zenilda em sua casa e ainda revela a Paulinho o sumiço de Gerluce, o que acende um alerta entre os envolvidos.

Outro momento que promete repercussão é quando Pastor Albérico flagra Lígia em um momento íntimo com Joaquim, criando um novo conflito pessoal na trama.

Protagonistas de Três Graças 1 de 3

No núcleo do crime, Bagdá acusa Kasper de ter sido manipulado pelo galerista, enquanto Gerluce segue com seus próprios planos e avisa Viviane que irá a uma reunião no ferro-velho, sem saber que está sendo ouvida por Paulinho.