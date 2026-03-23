Roubo das Três Graças, revelação sobre atentado e suspeitas contra Gerluce agitam Três Graças nesta segunda (23)

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Heider Sacramento
Publicado em 23 de março de 2026 às 20:28
O capítulo de Três Graças desta segunda-feira (23) promete fortes emoções com a investigação do roubo da escultura ganhando novos desdobramentos e colocando Gerluce no centro das suspeitas.
A tensão começa a aumentar quando Ferette pressiona Gerluce, enquanto Jairo levanta dúvidas que deixam todos intrigados ao sugerir que a personagem possa estar diretamente ligada ao desaparecimento das Três Graças.
Ao mesmo tempo, os movimentos paralelos intensificam o clima de desconfiança. Rogério decide acolher Zenilda em sua casa e ainda revela a Paulinho o sumiço de Gerluce, o que acende um alerta entre os envolvidos.
Outro momento que promete repercussão é quando Pastor Albérico flagra Lígia em um momento íntimo com Joaquim, criando um novo conflito pessoal na trama.
Protagonistas de Três Graças
No núcleo do crime, Bagdá acusa Kasper de ter sido manipulado pelo galerista, enquanto Gerluce segue com seus próprios planos e avisa Viviane que irá a uma reunião no ferro-velho, sem saber que está sendo ouvida por Paulinho.
A virada acontece quando Paulinho, Jairo e Juquinha descobrem a verdade por trás do atentado contra Ferette. Eles identificam Misael como o responsável pelos disparos e ainda chegam à conclusão de que Gerluce está envolvida no roubo da escultura.