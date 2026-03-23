Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Roubo das Três Graças, revelação sobre atentado e suspeitas contra Gerluce agitam Três Graças nesta segunda (23)

Investigação avança, alianças mudam e personagem vira alvo após descoberta envolvendo crime e atentado

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:28

Investigação avança e Gerluce vira alvo em capítulo decisivo de Três Graças Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Três Graças desta segunda-feira (23) promete fortes emoções com a investigação do roubo da escultura ganhando novos desdobramentos e colocando Gerluce no centro das suspeitas.

A tensão começa a aumentar quando Ferette pressiona Gerluce, enquanto Jairo levanta dúvidas que deixam todos intrigados ao sugerir que a personagem possa estar diretamente ligada ao desaparecimento das Três Graças.

Ao mesmo tempo, os movimentos paralelos intensificam o clima de desconfiança. Rogério decide acolher Zenilda em sua casa e ainda revela a Paulinho o sumiço de Gerluce, o que acende um alerta entre os envolvidos.

Outro momento que promete repercussão é quando Pastor Albérico flagra Lígia em um momento íntimo com Joaquim, criando um novo conflito pessoal na trama.

Protagonistas de Três Graças

Protagonistas de Três Graças por Reprodução
Protagonistas de Três Graças por Reprodução
Protagonistas de Três Graças por Reprodução
1 de 3
Protagonistas de Três Graças por Reprodução

No núcleo do crime, Bagdá acusa Kasper de ter sido manipulado pelo galerista, enquanto Gerluce segue com seus próprios planos e avisa Viviane que irá a uma reunião no ferro-velho, sem saber que está sendo ouvida por Paulinho.

A virada acontece quando Paulinho, Jairo e Juquinha descobrem a verdade por trás do atentado contra Ferette. Eles identificam Misael como o responsável pelos disparos e ainda chegam à conclusão de que Gerluce está envolvida no roubo da escultura.

Leia mais

Imagem - Luedji Luna revela tumor de 20 cm na perna e risco de amputação: 'Desafiante'

Luedji Luna revela tumor de 20 cm na perna e risco de amputação: 'Desafiante'

Imagem - Por onde anda Glória Menezes? Atriz de ‘Rainha da Sucata’ está com 91 anos

Por onde anda Glória Menezes? Atriz de ‘Rainha da Sucata’ está com 91 anos

Imagem - BBB 26: Pedro Espíndola deixa clínica de reabilitação após dois meses e surge em primeira foto

BBB 26: Pedro Espíndola deixa clínica de reabilitação após dois meses e surge em primeira foto

Mais recentes

Imagem - Zagueiro do FC Porto, Thiago Silva abre o coração sobre a morte da mãe: ‘Viu 999 jogos, mas não o mil’

Zagueiro do FC Porto, Thiago Silva abre o coração sobre a morte da mãe: ‘Viu 999 jogos, mas não o mil’
Imagem - Alerta de ansiedade: 3 signos precisam proteger o sistema nervoso da agitação astral nesta segunda (23 de março)

Alerta de ansiedade: 3 signos precisam proteger o sistema nervoso da agitação astral nesta segunda (23 de março)
Imagem - BBB 26: Juliano Floss ganha apoio de Xuxa, Anitta e Juliette em mutirão contra Jonas no Paredão

BBB 26: Juliano Floss ganha apoio de Xuxa, Anitta e Juliette em mutirão contra Jonas no Paredão

MAIS LIDAS

Imagem - Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador
01

Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador

Imagem - Narrador da TV Bahia recebe ataques de torcedores em derrota do Esquadrão: ‘chegou o dia que vou processar uma pessoa'
02

Narrador da TV Bahia recebe ataques de torcedores em derrota do Esquadrão: ‘chegou o dia que vou processar uma pessoa'

Imagem - Caixa suspende Pix Saque e Pix Troco em lotéricas e muda acesso ao dinheiro em espécie
03

Caixa suspende Pix Saque e Pix Troco em lotéricas e muda acesso ao dinheiro em espécie

Imagem - Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona
04

Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona