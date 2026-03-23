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BBB 26: Pedro Espíndola deixa clínica de reabilitação após dois meses e surge em primeira foto

Ex-participante aparece ao lado da família após tratamento e tenta retomar rotina fora do reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 18:10

Pedro desistiu do BBB
Pedro desistiu do BBB Crédito: Reprodução

Pedro Henrique Espíndola, ex-participante do BBB 26, deixou nesta segunda-feira (23) a clínica de reabilitação em Curitiba, onde estava internado há pouco mais de dois meses. O retorno do ex-brother foi marcado por um registro ao lado da família, em que ele aparece sorridente e com semblante tranquilo após o período de tratamento.

A imagem, divulgada pela coluna de Fábia Oliveira, mostra Pedro acompanhado da mãe e do irmão, indicando o início de uma nova fase após o acompanhamento médico e psicológico intensivo voltado à saúde mental e dependência química.

Pedro, do BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico

Pedro foi levado para hospital psiquiátrico por Reprodução
Pedro foi levado para hospital psiquiátrico por Reprodução
Pedro desistiu do BBB 26 por Reprodução | X
Pedro desistiu do BBB 26 por Reprodução | TV Globo
Pedro por Reprodução
Pedro desistiu do BBB por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro tentou beijar Jordana por Reprodução
Pedro e a esposa por Reprodução
Pedro fica pelado na casa por Reprodução
Pedro no BBB26 por Reprodução
Relembre a primeira festa do BBB 26 por Reprodução
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Pedro foi levado para hospital psiquiátrico por Reprodução

A passagem de Pedro pelo BBB 26 foi uma das mais turbulentas da edição. Ele deixou o programa após apertar o botão de desistência, em meio a um episódio envolvendo a participante Jordana, que repercutiu dentro e fora da casa. Na ocasião, o apresentador Tadeu Schmidt chegou a afirmar ao vivo que a produção já avaliava medidas mais severas.

Fora do reality, o caso ganhou desdobramentos legais e Pedro foi indiciado por importunação sexual. Paralelamente, ele também trava uma disputa judicial contra a TV Globo, na qual pede cerca de R$ 4 milhões, alegando falhas no cuidado com sua saúde mental durante o confinamento.

Segundo a defesa, a família já havia alertado a produção sobre questões psiquiátricas antes da entrada no programa. Os advogados sustentam que os sinais não teriam sido considerados, o que agravou a situação ao longo do reality.

Agora, fora da clínica, Pedro tenta reorganizar a vida e seguir com o tratamento iniciado, enquanto aguarda os desdobramentos do processo e das investigações. O retorno à rotina acontece sob atenção e longe dos holofotes que marcaram sua participação no programa.

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