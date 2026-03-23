BBB 26: Pedro Espíndola deixa clínica de reabilitação após dois meses e surge em primeira foto

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Heider Sacramento
Publicado em 23 de março de 2026 às 18:10
Pedro Henrique Espíndola, ex-participante do BBB 26, deixou nesta segunda-feira (23) a clínica de reabilitação em Curitiba, onde estava internado há pouco mais de dois meses. O retorno do ex-brother foi marcado por um registro ao lado da família, em que ele aparece sorridente e com semblante tranquilo após o período de tratamento.
A imagem, divulgada pela coluna de Fábia Oliveira, mostra Pedro acompanhado da mãe e do irmão, indicando o início de uma nova fase após o acompanhamento médico e psicológico intensivo voltado à saúde mental e dependência química.
Pedro, do BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico
A passagem de Pedro pelo BBB 26 foi uma das mais turbulentas da edição. Ele deixou o programa após apertar o botão de desistência, em meio a um episódio envolvendo a participante Jordana, que repercutiu dentro e fora da casa. Na ocasião, o apresentador Tadeu Schmidt chegou a afirmar ao vivo que a produção já avaliava medidas mais severas.
Fora do reality, o caso ganhou desdobramentos legais e Pedro foi indiciado por importunação sexual. Paralelamente, ele também trava uma disputa judicial contra a TV Globo, na qual pede cerca de R$ 4 milhões, alegando falhas no cuidado com sua saúde mental durante o confinamento.
Segundo a defesa, a família já havia alertado a produção sobre questões psiquiátricas antes da entrada no programa. Os advogados sustentam que os sinais não teriam sido considerados, o que agravou a situação ao longo do reality.
Agora, fora da clínica, Pedro tenta reorganizar a vida e seguir com o tratamento iniciado, enquanto aguarda os desdobramentos do processo e das investigações. O retorno à rotina acontece sob atenção e longe dos holofotes que marcaram sua participação no programa.