Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot aponta 5 signos que terão um fim de semana de sorte e prosperidade; veja quais são

Leitura das cartas indica energia de abundância, oportunidades e ganhos para alguns signos nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de março de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

Uma leitura especial do tarot para o fim de semana indica uma forte energia de sorte, prosperidade e oportunidades financeiras. Segundo especialistas, a presença de cartas como A Roda da Fortuna, O Sol e o Ás de Ouros sugere um período favorável para ganhos inesperados e conquistas pessoais.

Entre os signos mais favorecidos estão Touro, Leão, Sagitário, Capricórnio e Peixes.

Para Touro, a energia aponta estabilidade e possíveis ganhos financeiros ligados a oportunidades inesperadas.

Leão pode viver momentos de reconhecimento e sucesso, especialmente em projetos pessoais.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Já Sagitário aparece como um dos mais sortudos, com chances de surpresas positivas e oportunidades rápidas.

Capricórnio tende a colher resultados de esforços recentes, com ganhos concretos e estabilidade.

Por fim, Peixes se beneficia da intuição, podendo identificar oportunidades que passam despercebidas por outros.

Especialistas reforçam que o tarot indica tendências, e que a sorte tende a favorecer quem está atento e disposto a agir.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Jordana e Jonas não resistem e trocam carinhos quentes debaixo do edredom

BBB 26: Jordana e Jonas não resistem e trocam carinhos quentes debaixo do edredom
Imagem - A sorte melhora para 3 signos hoje (21 de março) e o dia pode trazer alívio, clareza e boas reviravoltas

A sorte melhora para 3 signos hoje (21 de março) e o dia pode trazer alívio, clareza e boas reviravoltas
Imagem - Como é a nova mansão de João Gomes com piscina gigante e decoração inspirada no Nordeste

Como é a nova mansão de João Gomes com piscina gigante e decoração inspirada no Nordeste

MAIS LIDAS

Imagem - Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos
01

Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos

Imagem - Reajuste do salário mínimo é confirmado em 2026; veja novo valor
02

Reajuste do salário mínimo é confirmado em 2026; veja novo valor

Imagem - Anjo da Guarda traz recado de proteção para 3 signos neste sábado (21 de março): confie na sua intuição
03

Anjo da Guarda traz recado de proteção para 3 signos neste sábado (21 de março): confie na sua intuição

Imagem - Duas apostas da Bahia levam mais de R$ 4 milhões na Lotofácil; veja de onde são
04

Duas apostas da Bahia levam mais de R$ 4 milhões na Lotofácil; veja de onde são