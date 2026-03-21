Tarot aponta 5 signos que terão um fim de semana de sorte e prosperidade; veja quais são

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Heider Sacramento
Publicado em 21 de março de 2026 às 05:00
Uma leitura especial do tarot para o fim de semana indica uma forte energia de sorte, prosperidade e oportunidades financeiras. Segundo especialistas, a presença de cartas como A Roda da Fortuna, O Sol e o Ás de Ouros sugere um período favorável para ganhos inesperados e conquistas pessoais.
Entre os signos mais favorecidos estão Touro, Leão, Sagitário, Capricórnio e Peixes.
Para Touro, a energia aponta estabilidade e possíveis ganhos financeiros ligados a oportunidades inesperadas.
Leão pode viver momentos de reconhecimento e sucesso, especialmente em projetos pessoais.
Tarot
Já Sagitário aparece como um dos mais sortudos, com chances de surpresas positivas e oportunidades rápidas.
Capricórnio tende a colher resultados de esforços recentes, com ganhos concretos e estabilidade.
Por fim, Peixes se beneficia da intuição, podendo identificar oportunidades que passam despercebidas por outros.
Especialistas reforçam que o tarot indica tendências, e que a sorte tende a favorecer quem está atento e disposto a agir.