ASTROLGOIA

Tarot aponta 5 signos que terão um fim de semana de sorte e prosperidade; veja quais são

Leitura das cartas indica energia de abundância, oportunidades e ganhos para alguns signos nos próximos dias

Heider Sacramento

Publicado em 21 de março de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

Uma leitura especial do tarot para o fim de semana indica uma forte energia de sorte, prosperidade e oportunidades financeiras. Segundo especialistas, a presença de cartas como A Roda da Fortuna, O Sol e o Ás de Ouros sugere um período favorável para ganhos inesperados e conquistas pessoais.

Entre os signos mais favorecidos estão Touro, Leão, Sagitário, Capricórnio e Peixes.

Para Touro, a energia aponta estabilidade e possíveis ganhos financeiros ligados a oportunidades inesperadas.

Leão pode viver momentos de reconhecimento e sucesso, especialmente em projetos pessoais.

Tarot 1 de 24

Já Sagitário aparece como um dos mais sortudos, com chances de surpresas positivas e oportunidades rápidas.

Capricórnio tende a colher resultados de esforços recentes, com ganhos concretos e estabilidade.

Por fim, Peixes se beneficia da intuição, podendo identificar oportunidades que passam despercebidas por outros.