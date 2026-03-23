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Luedji Luna revela tumor de 20 cm na perna e risco de amputação: 'Desafiante'

Cantora detalha cirurgia delicada e desabafa sobre transformação após diagnóstico

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 19:28

Luedji Luna revela cirurgia para retirada de tumor e risco de amputação
Luedji Luna revela cirurgia para retirada de tumor e risco de amputação Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Luedji Luna surpreendeu os fãs ao revelar que passou por uma cirurgia delicada para retirada de um tumor de quase 20 centímetros na perna. O procedimento aconteceu em dezembro do ano passado, após meses de incertezas e medo diante do diagnóstico.

Segundo a artista, o tumor havia sido descoberto em maio e, inicialmente, o quadro trouxe preocupações sérias. Um dos primeiros pareceres médicos indicava que o procedimento poderia comprometer o nervo ciático e até resultar em amputação.

“O primeiro diagnóstico condenou o meu ciático. A médica disse que na cirurgia ela teria de retirar também parte do nervo, onde o tumor estava preso, e isso comprometeria a mobilidade da minha perna esquerda pra sempre, do joelho pra baixo. Até em amputação ela falou…”, contou.

Diante do cenário, Luedji buscou uma segunda opinião médica e encontrou uma alternativa mais segura. O novo diagnóstico indicou a possibilidade de preservar o nervo, o que mudou completamente o rumo do tratamento.

Luedji Luna

Luedji Luna por Divulgação
Cantora Luedji Luna por Igor Santos/ Secom PMS
Luedji Luna lança Um Mar Para Cada Um por Divulgação/Henrique Falci
Luedji Luna  por Henrique Falci/divulgação
Larissa Luz, Luedji Luna e Banda Didá no show em comemoração ao aniversário de Salvador por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Larissa Luz, Xênia França e Luedji Luna fazem show especial no Festival Viva Verão em Salvador por Lucas Cordeiro/Divulgação
A cantora Luedji Luna por divulgação
Zudzilla e Luedji Luna por Elias Dantas
Luedji Luna  por Henrique Falci
As cantoras Luedji Luna e Alicia Keys por divulgação
Luedji Luna: Radicada em SP, soteropolitana propõe uma reflexão sobre raça e identidade por Foto: Divulgação
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Luedji Luna por Divulgação

A cirurgia foi realizada no fim de 2025 e, segundo a cantora, o resultado foi positivo. “Saí do hospital com o ciático intacto… O resultado patológico deu ausência de sinais de malignidade”, revelou.

Apesar do alívio médico, o processo trouxe impactos profundos na forma como a artista encara a vida. Em seu relato, Luedji descreveu o período como transformador e desafiador, refletindo sobre escolhas, limites e prioridades.

“Não carrego mais pesos que não são meus, me permito a contradição… priorizo minha saúde e minha família”, afirmou, ao falar sobre as mudanças após o procedimento.

Conhecida pelo sucesso Banho de Folhas, a cantora também destacou que a experiência marcou uma virada pessoal e emocional, influenciando diretamente sua forma de viver e se posicionar.

Hoje, recuperada, Luedji Luna segue focada na saúde e na carreira, carregando não apenas a cicatriz do procedimento, mas também um novo olhar sobre a própria trajetória.

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