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Tarot indica força e superação para os signos nesta segunda (23)

Carta do dia aponta coragem, autocontrole e capacidade de enfrentar desafios com equilíbrio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para esta segunda-feira, 23 de março, revela a carta A Força como energia predominante do dia. O arcano simboliza coragem, domínio emocional e resiliência diante de desafios.

Segundo especialistas, a energia da Força indica que situações exigirão paciência e controle, especialmente no ambiente profissional e nas relações pessoais. A carta reforça que agir com equilíbrio será mais eficaz do que reagir por impulso.

Tarot

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No trabalho, o momento pede maturidade e postura firme. Já na vida pessoal, o tarot sugere diálogo e compreensão para evitar conflitos desnecessários.

A Força também representa superação interna, indicando que é possível vencer inseguranças e avançar com mais confiança.

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