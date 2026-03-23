RELATO FORTE

Ex-equipe de Marília Mendonça revela detalhe marcante sobre Maiara após tragédia: 'Nunca mais foi a mesma'

Relato revela bastidores após acidente e momento em que cantora teria mudado completamente

Heider Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 22:20

Relato revela momento em que Maiara mudou após morte de Marília Mendonça Crédito: Reprodução

A morte de Marília Mendonça segue reverberando entre pessoas próximas, e um novo relato trouxe à tona um momento marcante vivido por Maiara logo após a tragédia. Gustavo Marques, que integrava a equipe de marketing da cantora, revelou detalhes emocionantes sobre o impacto da perda.

Em entrevista ao podcast Tem Base, ele relembrou o encontro com Maiara e Maraisa no escritório da produtora, pouco depois da confirmação da morte da artista. Segundo ele, foi possível perceber uma mudança imediata no comportamento da cantora.

“A Maiara nunca mais foi a mesma… e eu vi esse momento. Vi o exato momento em que o olhar da Maiara mudou. E acredito que ela deva ter visto o meu também”, contou.

Gustavo também descreveu um episódio que o marcou profundamente. Na ocasião, Maiara mostrou as últimas mensagens trocadas com Marília em um grupo, pouco antes do acidente.

“A Maiara chegou do meu lado e começou a mostrar as conversas do grupo delas, com a mensagem de Maraisa às 4 horas da manhã, dizendo ‘eu te amo’ […] e Marília respondendo: ‘Que é isso? Será que eu vou morrer? Que estranho’”, relatou.

Maiara e Maraisa 1 de 29

O ex-funcionário afirmou que teve dificuldade em processar o momento ao ouvir a voz da cantora nas mensagens. “Eu estava olhando com dificuldade para o telefone, ouvindo a voz da Marília, e a cabeça tentando processar”, completou.

Apesar da dor, Maiara e Maraisa seguem mantendo viva a memória da amiga e parceira de carreira. Em entrevistas anteriores, as irmãs já destacaram a importância de Marília em suas trajetórias e na continuidade do trabalho artístico.

“A gente sente que ela está por perto, nos acompanhando. O que mudou foi a vontade de seguir em frente por ela”, afirmou Maraisa.