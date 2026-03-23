NA SECA

Cariúcha revela motivo para ficar três meses sem sexo e cita propósito espiritual

Apresentadora diz que celibato faz parte de promessa ligada à nova fase na TV

Heider Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:00

Cariúcha Crédito: Reprodução/Instagram

Cariúcha chamou atenção ao revelar um detalhe íntimo da vida pessoal: está há três meses sem fazer sexo. A apresentadora explicou que a decisão não foi por acaso, mas faz parte de um propósito espiritual que vem seguindo neste momento de mudança na carreira.

A declaração foi feita durante entrevista ao programa Sensacional, de Daniela Albuquerque, e exibida nesta segunda-feira (23). Segundo Cariúcha, o celibato está diretamente ligado a uma promessa de fé, especialmente após assumir um novo desafio profissional.

“Estou no celibato. Vai fazer três meses. Vou quebrar agora. Faço promessa, é coisa espiritual. É propósito. Ainda mais agora que ganhei o programa, me firmei”, afirmou.

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A apresentadora também contou que tem intensificado a rotina espiritual e adotado novos hábitos no dia a dia. “Acordo de madrugada e oro”, revelou.

Apesar da convicção, Cariúcha admitiu que manter o voto não tem sido uma tarefa simples. Em tom bem-humorado, ela comentou as dificuldades diante das tentações. “Parece que é uma coisa, você conhece um monte de macho, bonitos, gostosos, parece que o diabo vem para me tentar”, brincou.