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Cariúcha revela motivo para ficar três meses sem sexo e cita propósito espiritual

Apresentadora diz que celibato faz parte de promessa ligada à nova fase na TV

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:00

Cariúcha
Cariúcha Crédito: Reprodução/Instagram

Cariúcha chamou atenção ao revelar um detalhe íntimo da vida pessoal: está há três meses sem fazer sexo. A apresentadora explicou que a decisão não foi por acaso, mas faz parte de um propósito espiritual que vem seguindo neste momento de mudança na carreira.

A declaração foi feita durante entrevista ao programa Sensacional, de Daniela Albuquerque, e exibida nesta segunda-feira (23). Segundo Cariúcha, o celibato está diretamente ligado a uma promessa de fé, especialmente após assumir um novo desafio profissional.

“Estou no celibato. Vai fazer três meses. Vou quebrar agora. Faço promessa, é coisa espiritual. É propósito. Ainda mais agora que ganhei o programa, me firmei”, afirmou.

Cariúcha

Cariúcha por Reprodução/Instagram
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Cariúcha apresentará o Superpop por Reprodução | Instagram
Cariúcha foi dispensada ao chegar para trabalhar no SBT por Reprodução/Instagram
Cariúcha por Reprodução
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Cariúcha por Reprodução/Instagram

A apresentadora também contou que tem intensificado a rotina espiritual e adotado novos hábitos no dia a dia. “Acordo de madrugada e oro”, revelou.

Apesar da convicção, Cariúcha admitiu que manter o voto não tem sido uma tarefa simples. Em tom bem-humorado, ela comentou as dificuldades diante das tentações. “Parece que é uma coisa, você conhece um monte de macho, bonitos, gostosos, parece que o diabo vem para me tentar”, brincou.

A fase marca um novo momento na trajetória da comunicadora, que se prepara para comandar o SuperPop, na RedeTV!, e busca alinhar vida pessoal e profissional com foco e disciplina.

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