NOVO SUCESSO?

Cauã Reymond deve voltar como Jorginho em Avenida Brasil 2

Continuação do sucesso da Globo aposta em nostalgia com retorno de personagens marcantes

Heider Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 23:10

Cauã Reymond deve voltar como Jorginho em Avenida Brasil 2 Crédito: Reprodução

A sequência de Avenida Brasil começa a ganhar forma e já movimenta o público com possíveis retornos de peso. Cauã Reymond deve reviver Jorginho em Avenida Brasil 2, continuação do fenômeno exibido em 2012 e prevista para estrear em 2027 no horário nobre da Globo.

De acordo com a coluna Outro Canal, a participação do ator é tratada como certa nos bastidores. Um dos fatores que facilita o retorno é o vínculo de longo prazo de Cauã com a emissora, que segue investindo no artista em novos projetos.

Na nova fase da história, Jorginho retorna com uma proposta diferente. O personagem, marcado pelo conflito familiar com Carminha, agora deve surgir em busca de redenção, abrindo espaço para novos desdobramentos na trama.

Avenida Brasil 1 de 9

Além de Cauã, outros nomes também devem reaparecer. Juliano Cazarré já está confirmado como Adauto Chupetinha, reforçando a estratégia da novela de misturar nostalgia com novos rumos para os personagens.

Para preparar o público, a Globo já programou a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo, a partir do dia 30 de março. A exibição original foi um dos maiores sucessos da teledramaturgia, com picos de audiência próximos a 60 pontos.

A nova versão terá direção de Ricardo Waddington e texto de João Emanuel Carneiro, autor responsável pelo fenômeno original. A estreia está prevista para janeiro de 2027.