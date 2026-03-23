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Cauã Reymond deve voltar como Jorginho em Avenida Brasil 2

Continuação do sucesso da Globo aposta em nostalgia com retorno de personagens marcantes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 23:10

Cauã Reymond deve voltar como Jorginho em Avenida Brasil 2 Crédito: Reprodução

A sequência de Avenida Brasil começa a ganhar forma e já movimenta o público com possíveis retornos de peso. Cauã Reymond deve reviver Jorginho em Avenida Brasil 2, continuação do fenômeno exibido em 2012 e prevista para estrear em 2027 no horário nobre da Globo.

De acordo com a coluna Outro Canal, a participação do ator é tratada como certa nos bastidores. Um dos fatores que facilita o retorno é o vínculo de longo prazo de Cauã com a emissora, que segue investindo no artista em novos projetos.

Na nova fase da história, Jorginho retorna com uma proposta diferente. O personagem, marcado pelo conflito familiar com Carminha, agora deve surgir em busca de redenção, abrindo espaço para novos desdobramentos na trama.

Avenida Brasil

Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
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Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo

Além de Cauã, outros nomes também devem reaparecer. Juliano Cazarré já está confirmado como Adauto Chupetinha, reforçando a estratégia da novela de misturar nostalgia com novos rumos para os personagens.

Para preparar o público, a Globo já programou a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo, a partir do dia 30 de março. A exibição original foi um dos maiores sucessos da teledramaturgia, com picos de audiência próximos a 60 pontos.

A nova versão terá direção de Ricardo Waddington e texto de João Emanuel Carneiro, autor responsável pelo fenômeno original. A estreia está prevista para janeiro de 2027.

Apesar dos retornos, nem todos os personagens devem aparecer na continuação. Entre as ausências confirmadas está Suellen, vivida por Isis Valverde, que já indicou que não participará da nova fase.

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