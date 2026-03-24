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Como é a mansão de Marina Ruy Barbosa com obra de arte milionária e baú Louis Vuitton de R$ 45 mil

Casa da atriz no Rio reúne peças de luxo, obras de arte e decoração sofisticada com identidade própria

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 06:00

Mansão de Marina Ruy Barbosa reúne arte, luxo e piscina cercada por natureza no Rio
Mansão de Marina Ruy Barbosa reúne arte, luxo e piscina cercada por natureza no Rio Crédito: Reprodução/Instagram

A mansão de Marina Ruy Barbosa no Rio de Janeiro vai muito além do luxo tradicional. Localizada na Barra da Tijuca, a casa da atriz chama atenção por unir design sofisticado, obras de arte e elementos que refletem diretamente sua personalidade.

Apaixonada por arte e decoração, Marina transformou o imóvel em uma extensão de seus gostos pessoais. Entre os destaques está uma obra assinada pela dupla de grafiteiros OSGEMEOS, que imprime um toque contemporâneo e urbano aos ambientes.

A casa também reúne itens de alto padrão, como vasos italianos, taças de cristal e uma seleção de livros e objetos decorativos que reforçam o cuidado estético da atriz com cada detalhe do espaço.

Mansão de Marina Ruy Barbosa

Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
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Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução

Um dos itens que mais chamam atenção é um baú personalizado da grife Louis Vuitton, avaliado em cerca de R$ 45 mil. A peça, com as iniciais da atriz, se tornou um dos símbolos do estilo sofisticado presente na residência.

Os ambientes internos seguem uma proposta ampla e conceitual, com espaços integrados e bem iluminados, criando uma atmosfera elegante sem perder o aconchego. A decoração mistura referências modernas com elementos clássicos, resultando em um visual equilibrado e autoral.

Já na área externa, a mansão ganha ainda mais destaque. A propriedade conta com uma piscina ao ar livre cercada por vegetação, reforçando a sensação de refúgio dentro da cidade e trazendo um clima de tranquilidade ao espaço.

A escolha por uma casa que valoriza arte, design e natureza acompanha o estilo de vida da atriz, que costuma compartilhar registros do imóvel nas redes sociais, mostrando detalhes que rapidamente viralizam entre os fãs.

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