Gerson Brenner teve carreira interrompida após ser baleado na cabeça durante assalto; relembre

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Giuliana Mancini
Publicado em 24 de março de 2026 às 06:32
Gerson Brenner, que morreu na noite desta segunda-feira (23), aos 66 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, teve a carreira interrompida de forma trágica no auge do sucesso na televisão. Galã de novelas nos anos 1990, o ator viu sua trajetória mudar completamente após ser baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto, em agosto de 1998, quando seguia de São Paulo para o Rio de Janeiro.
Na época, Brenner tinha 38 anos e estava a caminho das gravações do último capítulo de "Corpo Dourado", novela em que interpretava o fazendeiro Jorginho. Durante a viagem, criminosos espalharam pedras na estrada para obrigar motoristas a parar. Depois que os pneus do carro foram danificados, o ator precisou encostar em um trecho escuro da rodovia e acabou sendo abordado pelos assaltantes.
Gerson Brenner
Durante a ação, Gerson foi atingido por um tiro na cabeça. A bala atravessou o lado esquerdo do cérebro, e o artista foi encontrado por caminhoneiros e levado ao hospital.
O ferimento provocou danos graves no cérebro e levou o ator a um quadro delicado. Ele chegou ao hospital em coma profundo, passou por cirurgias complexas e permaneceu internado por mais de 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva.
Os responsáveis pelo crime foram presos poucos dias depois. Três homens, com idades entre 19 e 25 anos na época, confessaram participação no assalto e acabaram condenados pela Justiça no ano seguinte. Na época, o ator aguardava o nascimento da segunda filha com a ex-esposa, Denize Tacto.
Mesmo sobrevivendo ao ataque, Brenner ficou com sequelas severas, que comprometeram sua mobilidade, sua fala e também funções cognitivas. Desde então, passou a viver uma rotina de reabilitação, com acompanhamento constante e cuidados intensivos.
Antes da tragédia, Gerson Brenner havia construído uma carreira de destaque na televisão. Ele estreou em Kananga do Japão, na extinta TV Manchete, em 1989, e também participou de novelas como Top Model (1989), Rainha da Sucata (1990), Perigosas Peruas (1992), Deus nos Acuda (1992-1993), Olho no Olho (1993-1994) e Tocaia Grande (1995). Seu último trabalho na TV foi justamente Corpo Dourado (1998), interrompido pelo assalto.
Nos últimos anos, Gerson vivia em São Paulo sob os cuidados da esposa. Ele era casado com Marta Brenner, que conheceu durante o período de tratamento e com quem oficializou a união em 2014. Ele enfrentava sequelas graves, com limitações motoras, de fala e cognitivas.