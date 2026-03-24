LUTO

Gerson Brenner teve carreira interrompida após ser baleado na cabeça durante assalto; relembre

Ator morreu na noite desta segunda-feira (23), aos 66 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2026 às 06:32

Gerson Brenner Crédito: Reprodução

Gerson Brenner, que morreu na noite desta segunda-feira (23), aos 66 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, teve a carreira interrompida de forma trágica no auge do sucesso na televisão. Galã de novelas nos anos 1990, o ator viu sua trajetória mudar completamente após ser baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto, em agosto de 1998, quando seguia de São Paulo para o Rio de Janeiro.

Na época, Brenner tinha 38 anos e estava a caminho das gravações do último capítulo de "Corpo Dourado", novela em que interpretava o fazendeiro Jorginho. Durante a viagem, criminosos espalharam pedras na estrada para obrigar motoristas a parar. Depois que os pneus do carro foram danificados, o ator precisou encostar em um trecho escuro da rodovia e acabou sendo abordado pelos assaltantes.

Gerson Brenner 1 de 26

Durante a ação, Gerson foi atingido por um tiro na cabeça. A bala atravessou o lado esquerdo do cérebro, e o artista foi encontrado por caminhoneiros e levado ao hospital.

O ferimento provocou danos graves no cérebro e levou o ator a um quadro delicado. Ele chegou ao hospital em coma profundo, passou por cirurgias complexas e permaneceu internado por mais de 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva.

Os responsáveis pelo crime foram presos poucos dias depois. Três homens, com idades entre 19 e 25 anos na época, confessaram participação no assalto e acabaram condenados pela Justiça no ano seguinte. Na época, o ator aguardava o nascimento da segunda filha com a ex-esposa, Denize Tacto.

Mesmo sobrevivendo ao ataque, Brenner ficou com sequelas severas, que comprometeram sua mobilidade, sua fala e também funções cognitivas. Desde então, passou a viver uma rotina de reabilitação, com acompanhamento constante e cuidados intensivos.

Antes da tragédia, Gerson Brenner havia construído uma carreira de destaque na televisão. Ele estreou em Kananga do Japão, na extinta TV Manchete, em 1989, e também participou de novelas como Top Model (1989), Rainha da Sucata (1990), Perigosas Peruas (1992), Deus nos Acuda (1992-1993), Olho no Olho (1993-1994) e Tocaia Grande (1995). Seu último trabalho na TV foi justamente Corpo Dourado (1998), interrompido pelo assalto.