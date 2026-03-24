LUTO

Causa da morte de Gerson Brenner é revelada; saiba detalhes

Ator morreu nesta segunda-feira (23), aos 66 anos; ele ficou conhecido por papéis na TV e por história de superação após sofrer tiro na cabeça em assalto

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2026 às 10:00

Gerson Brenner Crédito: Reprodução

A causa da morte de Gerson Brenner foi revelada. O Hospital São Luiz Itaim, onde o ator estava internado desde o último dia 16, confirmou que ele faleceu na última segunda-feira (23) em decorrência de falência múltipla dos órgãos. O artista tinha 66 anos e ficou marcado por seus papéis na TV e pela história de superação após ser baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto, em agosto de 1998.

"O Hospital São Luiz Itaim informa com enorme pesar o falecimento do paciente Sr. Gerson dos Santos Oliveira (Gerson Brenner), nesta segunda-feira (23/3). Ele estava internado desde o último dia 16 com diagnóstico de sepse", disse a unidade de saúde, em nota.

Gerson Brenner 1 de 26

Brenner convivia há quase 30 anos com sequelas do assalto sofrido em 1998, que comprometeram sua mobilidade, fala e capacidade cognitiva. O episódio aconteceu quando o ator seguia pela Rodovia Ayrton Senna, de São Paulo para o Rio de Janeiro, para gravar o último capítulo de "Corpo Dourado", novela em que interpretava o fazendeiro Jorginho.

Criminosos espalharam pedras na estrada para obrigar motoristas a parar. Depois que os pneus do carro foram danificados, o ator, que na época tinha 38 anos, precisou encostar em um trecho escuro da rodovia e acabou sendo abordado pelos assaltantes. Durante a ação, Gerson foi atingido por um tiro na cabeça. A bala atravessou o lado esquerdo do cérebro, e o artista foi encontrado por caminhoneiros e levado ao hospital.

O ferimento provocou danos graves no cérebro e levou o ator a um quadro delicado. Ele chegou ao hospital em coma profundo, passou por cirurgias complexas e permaneceu internado por mais de 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva.

Os responsáveis pelo crime foram presos poucos dias depois. Três homens, com idades entre 19 e 25 anos na época, confessaram participação no assalto e acabaram condenados pela Justiça no ano seguinte. Na época, o ator aguardava o nascimento da segunda filha com a ex-esposa, Denize Tacto.

Mesmo sobrevivendo ao ataque, Brenner ficou com sequelas severas, que comprometeram sua mobilidade, sua fala e também funções cognitivas. Desde então, passou a viver uma rotina de reabilitação, com acompanhamento constante e cuidados intensivos.

Galã de novelas nos anos 1990, Gerson Brenner havia construído uma carreira de destaque na televisão antes da tragédia. Ele estreou em Kananga do Japão, na extinta TV Manchete, em 1989, e também participou de novelas como Top Model (1989), Rainha da Sucata (1990), Perigosas Peruas (1992), Deus nos Acuda (1992-1993), Olho no Olho (1993-1994) e Tocaia Grande (1995). Seu último trabalho na TV foi justamente Corpo Dourado (1998), interrompido pelo assalto.

