Envolvido em polêmica com Chappell Roan, Jorginho, do Flamengo, mora em mansão de luxo no Rio de Janeiro; fotos

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Giuliana Mancini
Publicado em 24 de março de 2026 às 08:00
Jorginho está em nova fase no Rio de Janeiro. Em meio à polêmica envolvendo a enteada Ada, de 11 anos, e a cantora Chappell Roan, o jogador do Flamengo se mudou recentemente com a família para uma mansão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, após a conclusão da reforma do imóvel.
A residência fica em um condomínio de alto padrão e passou por mudanças antes de receber o atleta, a esposa, Catherine Harding, e os filhos. Animada com o resultado, a irlandesa celebrou a entrega da casa pronta. “É bonita demais! Eu vou ficar aqui no Rio para sempre”, disse.
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro
Até novembro do ano passado, o casal ainda acompanhava de perto as obras no local, que foram finalizadas no início deste ano. A mansão chama atenção pelos ambientes amplos e pela decoração em tons claros, escolhida pela família para compor os espaços.
Um dos destaques da casa é a sala de estar, marcada pelo tamanho generoso, pelos lustres espalhados pelo teto e por um piano que costuma ser usado por Catherine, que é cantora, e pela filha. O ambiente reúne sofisticação e conforto em um dos principais pontos da residência.
Um dos locais preferidos de Jorginho, dos filhos, Alice, Vitor e Jax, de Ada, sua enteada, e de Catherine é a área de lazer. Nas redes sociais, a artista costuma a mostrar a família curtindo a piscina e a estrutura externa da mansão, que conta com grandes janelas de vidro e bastante iluminação natural.
No último fim de semana, Jorginho relatou um episódio envolvendo Ada durante a passagem de Chappell Roan pelo Brasil para o Lollapalooza. Segundo o jogador, a menina, que é filha biológica do ator Jude Law, teria sido destratada por um segurança da cantora no hotel em que a artista e a família do atleta estavam hospedados.