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Envolvido em polêmica com Chappell Roan, Jorginho, do Flamengo, mora em mansão de luxo no Rio de Janeiro; fotos

Jogador passou a viver em uma casa reformada na Barra da Tijuca, onde divide a rotina com a esposa, Chaterine Harding

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:00

Jorginho, do Flamengo, se mudou para mansão no Rio de Janeiro após reforma Crédito: Reprodução

Jorginho está em nova fase no Rio de Janeiro. Em meio à polêmica envolvendo a enteada Ada, de 11 anos, e a cantora Chappell Roan, o jogador do Flamengo se mudou recentemente com a família para uma mansão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, após a conclusão da reforma do imóvel.

A residência fica em um condomínio de alto padrão e passou por mudanças antes de receber o atleta, a esposa, Catherine Harding, e os filhos. Animada com o resultado, a irlandesa celebrou a entrega da casa pronta. “É bonita demais! Eu vou ficar aqui no Rio para sempre”, disse.

Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro 1 de 15

Até novembro do ano passado, o casal ainda acompanhava de perto as obras no local, que foram finalizadas no início deste ano. A mansão chama atenção pelos ambientes amplos e pela decoração em tons claros, escolhida pela família para compor os espaços.

Um dos destaques da casa é a sala de estar, marcada pelo tamanho generoso, pelos lustres espalhados pelo teto e por um piano que costuma ser usado por Catherine, que é cantora, e pela filha. O ambiente reúne sofisticação e conforto em um dos principais pontos da residência.

Um dos locais preferidos de Jorginho, dos filhos, Alice, Vitor e Jax, de Ada, sua enteada, e de Catherine é a área de lazer. Nas redes sociais, a artista costuma a mostrar a família curtindo a piscina e a estrutura externa da mansão, que conta com grandes janelas de vidro e bastante iluminação natural.