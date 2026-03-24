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Grávida de 8 meses, filha de Gerson Brenner não sabe se irá ao velório do pai: 'Não está sendo fácil'

Ana Luísa Haas é a filha mais velha do ator, que morreu aos 66 anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2026 às 10:38

Filha de Gerson Brener, Ana Luísa Haas está grávida de 8 meses
Filha de Gerson Brenner, Ana Luísa Haas está grávida de 8 meses Crédito: Reprodução/Facebook

Ana Luísa Haas ainda não sabe se conseguirá comparecer ao velório do pai, Gerson Brenner. A filha mais velha do ator está na reta final de uma gravidez e mora no Rio Grande do Sul, enquanto a despedida do artista deve acontecer em São Paulo. Ele morreu na última segunda-feira (23), aos 66 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

"Por enquanto não temos informações certinhas sobre o velório, estamos aguardando a definição. Mas provavelmente será amanhã", falou Ana Luísa em entrevista à Quem. "O momento está sendo bem difícil... Estou grávida de oito meses e morando no Rio Grande do Sul. Não sei nem como farei para ir", lamentou.

Ana Luísa Haas é filha de Gerson Brenner

Ana Luísa Haas com o pai, Gerson Brenner, e a mãe, Ana Cristina Haas por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Filha de Gerson Brenner, Ana Luísa Haas está grávida de 8 meses por Reprodução
Ana Luísa Haas é filha de Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e a mãe, Ana Cristina Haas por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas é filha de Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas é filha de Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Filha de Gerson Brenner, Ana Luísa Haas está grávida de 8 meses por Reprodução
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Ana Luísa Haas e o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
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Ana Luísa Haas com o pai, Gerson Brenner, e a mãe, Ana Cristina Haas por Reprodução/Facebook

"Não está sendo fácil. Eu sabia que esse dia chegaria, mas não nesse momento. Da última vez que nos vemos, há alguns meses, ele ainda conseguiu esboçar a felicidade pela notícia de ser avô", desabafou.

Gerson deixa duas filhas e esposa, Marta Mendonça Brenner. Além de Ana Luísa, de 33 anos, ele também era pai de Vica Brenner, de 27, da antiga relação com Denise Tacto.  "O Hospital São Luiz Itaim informa com enorme pesar o falecimento do paciente Sr. Gerson dos Santos Oliveira (Gerson Brenner), nesta segunda-feira (23/3). Ele estava internado desde o último dia 16 com diagnóstico de sepse", disse a unidade de saúde, em nota.

Brenner convivia há quase 30 anos com sequelas do assalto sofrido em 1998, que comprometeram sua mobilidade, fala e capacidade cognitiva. O episódio aconteceu quando o ator seguia pela Rodovia Ayrton Senna, de São Paulo para o Rio de Janeiro, para gravar o último capítulo de "Corpo Dourado", novela em que interpretava o fazendeiro Jorginho.

Gerson Brenner

Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo
Gerson Brenner por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner com Danielle Winits na novela "Corpo dourado" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner em 1990 por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner por Reprodução | Instagram
Gerson Brenner com a esposa e em “Rainha da Sucata” por Reprodução
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com as duas filhas por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com a filha mais nova por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner reencontra o ator Jandir Ferrari por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Sérgio Cabral
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Cristina Granato
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner com a filha, Ana por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
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Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo

Criminosos espalharam pedras na estrada para obrigar motoristas a parar. Depois que os pneus do carro foram danificados, o ator, que na época tinha 38 anos, precisou encostar em um trecho escuro da rodovia e acabou sendo abordado pelos assaltantes. Durante a ação, Gerson foi atingido por um tiro na cabeça. A bala atravessou o lado esquerdo do cérebro, e o artista foi encontrado por caminhoneiros e levado ao hospital.

O ferimento provocou danos graves no cérebro e levou o ator a um quadro delicado. Ele chegou ao hospital em coma profundo, passou por cirurgias complexas e permaneceu internado por mais de 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva.

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Os responsáveis pelo crime foram presos poucos dias depois. Três homens, com idades entre 19 e 25 anos na época, confessaram participação no assalto e acabaram condenados pela Justiça no ano seguinte. 

Mesmo sobrevivendo ao ataque, Brenner ficou com sequelas severas, que comprometeram sua mobilidade, sua fala e também funções cognitivas. Desde então, passou a viver uma rotina de reabilitação, com acompanhamento constante e cuidados intensivos.

Galã de novelas nos anos 1990, Gerson Brenner havia construído uma carreira de destaque na televisão antes da tragédia. Ele estreou em Kananga do Japão, na extinta TV Manchete, em 1989, e também participou de novelas como Top Model (1989), Rainha da Sucata (1990), Perigosas Peruas (1992), Deus nos Acuda (1992-1993), Olho no Olho (1993-1994) e Tocaia Grande (1995). Seu último trabalho na TV foi justamente Corpo Dourado (1998), interrompido pelo assalto.

Nos últimos anos, Gerson vivia em São Paulo sob os cuidados da esposa. Ele era casado com Marta Brenner, que conheceu durante o período de tratamento e com quem oficializou a união em 2014. Ele enfrentava sequelas graves, com limitações motoras, de fala e cognitivas.

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Morte Luto Gerson Brenner ana Luísa Haas

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