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Velório de Gerson Brenner será aberto ao público; saiba detalhes

Internado e longe dos holofotes devido a sequelas de um assalto, o ator faleceu aos 66 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 12:17

Gerson Brenner
Gerson Brenner Crédito: Reprodução

O ator Gerson Brenner, que faleceu na última segunda-feira (23) aos 66 anos, receberá as últimas homenagens em uma cerimônia aberta ao público nesta quarta-feira (25), na capital paulista.

O velório acontece no Velório Tatuapé (Av. Salim Farah Maluf, 1520), em São Paulo, das 9h às 12h. Após esse período, a partir das 13h, a família e os amigos mais próximos se reúnem para uma cerimônia de cremação reservada.

Gerson Brenner

Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo
Gerson Brenner por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner com Danielle Winits na novela "Corpo dourado" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner em 1990 por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner por Reprodução | Instagram
Gerson Brenner com a esposa e em “Rainha da Sucata” por Reprodução
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com as duas filhas por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com a filha mais nova por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner reencontra o ator Jandir Ferrari por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Sérgio Cabral
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Cristina Granato
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner com a filha, Ana por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
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Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo

A família divulgou uma mensagem de carinho para os fãs que acompanharam a trajetória do artista:

"Embora seu sorriso tenha partido e suas mãos não possamos mais tocar, guardamos preciosas lembranças. Sua memória é um tesouro eterno. Deus o tem em seus cuidados, e nós o mantemos em nossos corações."

Gerson Brenner faleceu em decorrência de uma falência múltipla de órgãos. Na TV, ele deu vida a Jorginho na novela 'Corpo Dourado' e brilhou como um dos "filhinhos" de Dona Armênia (Aracy Balabanian) no grande sucesso 'Rainha da Sucata'.

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Infelizmente, no auge do sucesso em agosto de 1998, a vida de Gerson mudou completamente. Durante uma viagem de carro pela Rodovia Presidente Dutra, criminosos colocaram pedras na pista para forçar motoristas a parar. Ao descer do veículo para trocar os pneus estourados, o ator foi surpreendido por assaltantes. Ele acabou sendo baleado na cabeça, sobrevivendo ao crime, mas carregando sequelas motoras e cognitivas irreversíveis que o afastaram da televisão desde então.

Apesar das imensas dificuldades e da rotina intensa de tratamentos domiciliares ao longo de quase três décadas, Gerson Brenner viveu cercado pelo amor de sua família. Ele deixa a esposa, Marta Mendonça Brenner, e duas filhas: Vica Brenner (25) e Anna Luisa Haas Oliveira (31). 

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Velório Ator Gerson Brenner Cremação

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