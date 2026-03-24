Velório de Gerson Brenner será aberto ao público; saiba detalhes

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de março de 2026 às 12:17
O ator Gerson Brenner, que faleceu na última segunda-feira (23) aos 66 anos, receberá as últimas homenagens em uma cerimônia aberta ao público nesta quarta-feira (25), na capital paulista.
O velório acontece no Velório Tatuapé (Av. Salim Farah Maluf, 1520), em São Paulo, das 9h às 12h. Após esse período, a partir das 13h, a família e os amigos mais próximos se reúnem para uma cerimônia de cremação reservada.
Gerson Brenner
A família divulgou uma mensagem de carinho para os fãs que acompanharam a trajetória do artista:
"Embora seu sorriso tenha partido e suas mãos não possamos mais tocar, guardamos preciosas lembranças. Sua memória é um tesouro eterno. Deus o tem em seus cuidados, e nós o mantemos em nossos corações."
Gerson Brenner faleceu em decorrência de uma falência múltipla de órgãos. Na TV, ele deu vida a Jorginho na novela 'Corpo Dourado' e brilhou como um dos "filhinhos" de Dona Armênia (Aracy Balabanian) no grande sucesso 'Rainha da Sucata'.
Infelizmente, no auge do sucesso em agosto de 1998, a vida de Gerson mudou completamente. Durante uma viagem de carro pela Rodovia Presidente Dutra, criminosos colocaram pedras na pista para forçar motoristas a parar. Ao descer do veículo para trocar os pneus estourados, o ator foi surpreendido por assaltantes. Ele acabou sendo baleado na cabeça, sobrevivendo ao crime, mas carregando sequelas motoras e cognitivas irreversíveis que o afastaram da televisão desde então.
Apesar das imensas dificuldades e da rotina intensa de tratamentos domiciliares ao longo de quase três décadas, Gerson Brenner viveu cercado pelo amor de sua família. Ele deixa a esposa, Marta Mendonça Brenner, e duas filhas: Vica Brenner (25) e Anna Luisa Haas Oliveira (31).