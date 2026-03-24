DESPEDIDA

Velório de Gerson Brenner será aberto ao público; saiba detalhes

Internado e longe dos holofotes devido a sequelas de um assalto, o ator faleceu aos 66 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 12:17

Gerson Brenner Crédito: Reprodução

O ator Gerson Brenner, que faleceu na última segunda-feira (23) aos 66 anos, receberá as últimas homenagens em uma cerimônia aberta ao público nesta quarta-feira (25), na capital paulista.

O velório acontece no Velório Tatuapé (Av. Salim Farah Maluf, 1520), em São Paulo, das 9h às 12h. Após esse período, a partir das 13h, a família e os amigos mais próximos se reúnem para uma cerimônia de cremação reservada.

Gerson Brenner 1 de 26

A família divulgou uma mensagem de carinho para os fãs que acompanharam a trajetória do artista:

"Embora seu sorriso tenha partido e suas mãos não possamos mais tocar, guardamos preciosas lembranças. Sua memória é um tesouro eterno. Deus o tem em seus cuidados, e nós o mantemos em nossos corações."

Gerson Brenner faleceu em decorrência de uma falência múltipla de órgãos. Na TV, ele deu vida a Jorginho na novela 'Corpo Dourado' e brilhou como um dos "filhinhos" de Dona Armênia (Aracy Balabanian) no grande sucesso 'Rainha da Sucata'.

Infelizmente, no auge do sucesso em agosto de 1998, a vida de Gerson mudou completamente. Durante uma viagem de carro pela Rodovia Presidente Dutra, criminosos colocaram pedras na pista para forçar motoristas a parar. Ao descer do veículo para trocar os pneus estourados, o ator foi surpreendido por assaltantes. Ele acabou sendo baleado na cabeça, sobrevivendo ao crime, mas carregando sequelas motoras e cognitivas irreversíveis que o afastaram da televisão desde então.