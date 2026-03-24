NOVELA

Com Gerson Brenner no elenco, saiba por onde andam os ‘filhinhas’ de Dona Armênia de ‘A Rainha da Sucata’

Novela chega aos últimos capítulos no Vale a Pena Ver de Novo

Felipe Sena

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:39

Novela é um dos maiores sucessos da Globo Crédito: Divulgação | TV Globo

Um dos clássicos da década de 1990, “A Rainha da Sucata”, atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo, chega ao fim no início do mês de abril, e já deixa saudades de um período de nostalgia. Um dos núcleos que mais chamaram atenção na trama é o de Dona Armênia (Aracy Balabanian), que tem o costume de chamar seus genitores de ‘filhinhas’.

Na trama de Silvio de Abreu, Geraldo (Marcello Novaes), Gerson (Gerson Brenner) e Gino (Jandir Ferreira) faziam de tudo o que a mãe pedia. Sabia por onde andam os atores:

Marcello Novaes

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Marcello Novaes teve poucas novelas no currículo e despontou como um galã mirim. Durante a carreira, ficou marcado por “Quatro por Quatro” (1994) e “Avenida Brasil” (2012).

Hoje com 63 anos, o pai do ator Pedro Novaes, o Leonardo de “Três Graças”, atual novela das nove, é o vilão Jaques Boaz da novela das sete “Dona de Mim”. O artista também é pai de Diogo Novaes.

Gerson Brenner

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Gerson Brenner teve uma carreira promissora nos anos 90. Na época, emendou diversas novelas, como 'Perigosas Peruas', 'Olho no Olho', e 'Corpo Dourado', sendo esta última trama que participou.

Nos anos 90, Gerson Brenner emendou várias novelas, como “Perigosas Peruas”, “Olho no Olho” e “Corpo Dourado”, sendo esta a última trama que participou.

Na época da novela, em 17 de agosto de 1988, o artista, então com 38 anos, foi surpreendido por criminosos e levou um tiro na cabeça, deixando sequelas permanentes. Aos 66 anos, Brenner era casado com a psicóloga Marta Mendonça. O ator faleceu aos 66 anos nesta segunda-feira (22).

O ator Gerson Brenner morreu aos 66 anos nesta segunda-feira (23). Segundo informações de CNN, ele foi internado em São Paulo com um quadro de sepse que evoluiu para falência múltipla dos órgãos, o que levou à morte.

Jandir Ferrari

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Jandir Ferrari passou pela Globo, SBT, Manchete e Record. A novela mais recente do ator foi “Garota do Momento”, na Globo, em que fez uma participação sem seis capítulos como o delegado Valdez.