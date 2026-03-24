EMAGRECIMENTO

Ex-Fazenda impressiona com antes e depois após perder 23 kg em seis meses

Miro Moreira surpreendeu com mudança radical em pouco tempo

Felipe Sena

Publicado em 24 de março de 2026 às 20:30

Modelo impressinou com mudança Crédito: Reprodução | Instagram

O modelo e diretor de fotografia, Miro Moreira chamou atenção nas redes sociais após mostrar sua evolução de antes e depois após perder 23 kg, com treino intenso e alimentação equilibrada. Miro passou de 116 kg para 93 kg.

Através dos Stories do Instagram, Miro explicou que a mudança começou em sua “mentalidade” para que conseguisse chegar em seu objetivo. “Dos 23 kg que eu perdi, a maior parte foi gordura, algo em torno de 70% a 80%. Eu preservei bastante massa magra, então foi um processo bem consciente, focado em saúde e performance”, contou. Além de musculação, o ex-Fazenda também pratica jiu-jitsu.

Miro Moreira 1 de 8

O modelo explicou que durante o processo de emagrecimento, treinava musculação de 5 a 6 vezes por semana pela manhã em uma intensidade média e fazia 3 treinos de Jiu-Jitsu durante a noite. “Desde que eu ‘acordei’ para esse processo, foram 6 meses”, diz Miro, que agora tem 11% de gordura.

Antes e depois de Miro Moreira Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Miro Moreira em 'A Fazenda' Crédito: Reprodução