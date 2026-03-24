Ex-Fazenda impressiona com antes e depois após perder 23 kg em seis meses

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Felipe Sena
Publicado em 24 de março de 2026 às 20:30
O modelo e diretor de fotografia, Miro Moreira chamou atenção nas redes sociais após mostrar sua evolução de antes e depois após perder 23 kg, com treino intenso e alimentação equilibrada. Miro passou de 116 kg para 93 kg.
Através dos Stories do Instagram, Miro explicou que a mudança começou em sua “mentalidade” para que conseguisse chegar em seu objetivo. “Dos 23 kg que eu perdi, a maior parte foi gordura, algo em torno de 70% a 80%. Eu preservei bastante massa magra, então foi um processo bem consciente, focado em saúde e performance”, contou. Além de musculação, o ex-Fazenda também pratica jiu-jitsu.
Miro Moreira
O modelo explicou que durante o processo de emagrecimento, treinava musculação de 5 a 6 vezes por semana pela manhã em uma intensidade média e fazia 3 treinos de Jiu-Jitsu durante a noite. “Desde que eu ‘acordei’ para esse processo, foram 6 meses”, diz Miro, que agora tem 11% de gordura.
Nascido em São Paulo, Miro Moreira é modelo, ator e diretor de fotografia. Ele ganhou projeção na moda ao desfilar para grifes internacionais e participar de campanhas e editoriais de grandes marcas, além de estampar capas de revistas de alcance mundial. No Brasil, Miro ganhou notoriedade ao integrar o elenco da primeira edição de A Fazenda, exibida pela Record em 2009. Depois da passagem no reality, Miro continuou atuando e consolidou sua carreira como diretor de fotografia. Hoje, é casado com Liliane Lima e é pai de um menino.