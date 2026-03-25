Lembra dela? Ex-atriz da Globo tem complicação na gravidez, vai para a UTI e tem parto de emergência

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de março de 2026 às 13:26
A atriz Claudia Melo usou as redes sociais nesta terça-feira (25) para explicar o afastamento repentino e atualizar o estado de saúde após uma intercorrência durante a gravidez. Aos 40 anos, ela precisou ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia.
O quadro levou a um parto de emergência. O filho, Liam, nasceu prematuro, mas sem complicações de saúde. Segundo a própria atriz, o bebê está bem e apresentou boa recuperação desde o nascimento.
Claudia Melo
“Eu fui parar na UTI, não sumi porque eu quis. Foi tudo muito rápido, não deu tempo de avisar ninguém por causa da pré-eclâmpsia. O Liam nasceu antes do tempo, mas nasceu saudável, forte”, afirmou.
A gestação vinha sendo acompanhada de perto pelos seguidores, especialmente por se tratar de uma gravidez aos 40 anos. Antes disso, Claudia já havia relatado dificuldades na primeira gestação, quando enfrentou endometriose e diabetes gestacional.
Ela também é mãe de Edward Melo, de 12 anos.
Ao falar sobre o momento, a atriz destacou o sentimento após o susto. “Hoje, só existem dois sentimentos dentro de mim: gratidão a Deus e amor”, disse.
Claudia Melo esteve recentemente no elenco da série O Arcanjo Renegado. Na TV aberta, participou de produções como A Dona do Pedaço e Órfãos da Terra, exibidas pela TV Globo.