SUSTO

Lembra dela? Ex-atriz da Globo tem complicação na gravidez, vai para a UTI e tem parto de emergência

Claudia Melo foi internada na UTI com pré-eclâmpsia e deu à luz antes do tempo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 13:26

Claudia Melo Crédito: Reprodução

A atriz Claudia Melo usou as redes sociais nesta terça-feira (25) para explicar o afastamento repentino e atualizar o estado de saúde após uma intercorrência durante a gravidez. Aos 40 anos, ela precisou ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia.

O quadro levou a um parto de emergência. O filho, Liam, nasceu prematuro, mas sem complicações de saúde. Segundo a própria atriz, o bebê está bem e apresentou boa recuperação desde o nascimento.

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“Eu fui parar na UTI, não sumi porque eu quis. Foi tudo muito rápido, não deu tempo de avisar ninguém por causa da pré-eclâmpsia. O Liam nasceu antes do tempo, mas nasceu saudável, forte”, afirmou.

A gestação vinha sendo acompanhada de perto pelos seguidores, especialmente por se tratar de uma gravidez aos 40 anos. Antes disso, Claudia já havia relatado dificuldades na primeira gestação, quando enfrentou endometriose e diabetes gestacional.

Ela também é mãe de Edward Melo, de 12 anos.

Ao falar sobre o momento, a atriz destacou o sentimento após o susto. “Hoje, só existem dois sentimentos dentro de mim: gratidão a Deus e amor”, disse.