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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de março de 2026 às 18:18
Nesta quarta-feira, o céu prova que os melhores líderes são aqueles que sabem ouvir e cuidar da sua equipe. Com a Lua Crescente ganhando força no final da tarde, os projetos profissionais recebem um sopro de crescimento. Se você quer ver o seu dinheiro render e a sua carreira decolar, a receita de hoje não é o desgaste físico, mas sim a inteligência estratégica e a proteção dos seus recursos.
Nativos de Gêmeos, Virgem e Aquário estão com a antena ligada para a prosperidade financeira. Para o geminiano, o dinheiro flui melhor se houver propósito emocional nos negócios; para o virginiano, os projetos inovadores e o networking ganham impulso; e para o aquariano, a produtividade diária permite produzir mais gastando menos energia. É o momento exato de apresentar propostas comerciais, negociar contratos ou buscar novos investidores para aquela sua ideia engavetada.
O drink que combina com cada signo
No ambiente corporativo, aprenda a usar a sensibilidade a seu favor. Use a primeira metade do dia para resolver burocracias e alinhar metas com os colegas. À tarde, assuma a liderança através da motivação humana. Quando você mostra que se importa com as pessoas envolvidas no processo, o engajamento dobra e os resultados aparecem muito mais rápido. É a hora de lançar novas campanhas e dar visibilidade ao trabalho duro que você vem fazendo nos bastidores.
Aproveite para reajustar seus investimentos e cortar pequenos desperdícios. A Lua Crescente expande tudo o que tocamos, então garanta que você está expandindo lucros, e não dívidas. Ao alinhar sua ambição com o desejo de gerar valor real para as pessoas, as portas do mercado se abrem naturalmente.