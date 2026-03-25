ASTROLOGIA

Gêmeos, Virgem e Aquário: Saiba como usar o magnetismo para alavancar as finanças e o trabalho até o fim de março

A Lua Crescente impulsiona o orçamento e traz clareza para expandir seus lucros

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:18

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira, o céu prova que os melhores líderes são aqueles que sabem ouvir e cuidar da sua equipe. Com a Lua Crescente ganhando força no final da tarde, os projetos profissionais recebem um sopro de crescimento. Se você quer ver o seu dinheiro render e a sua carreira decolar, a receita de hoje não é o desgaste físico, mas sim a inteligência estratégica e a proteção dos seus recursos.



Nativos de Gêmeos, Virgem e Aquário estão com a antena ligada para a prosperidade financeira. Para o geminiano, o dinheiro flui melhor se houver propósito emocional nos negócios; para o virginiano, os projetos inovadores e o networking ganham impulso; e para o aquariano, a produtividade diária permite produzir mais gastando menos energia. É o momento exato de apresentar propostas comerciais, negociar contratos ou buscar novos investidores para aquela sua ideia engavetada.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

No ambiente corporativo, aprenda a usar a sensibilidade a seu favor. Use a primeira metade do dia para resolver burocracias e alinhar metas com os colegas. À tarde, assuma a liderança através da motivação humana. Quando você mostra que se importa com as pessoas envolvidas no processo, o engajamento dobra e os resultados aparecem muito mais rápido. É a hora de lançar novas campanhas e dar visibilidade ao trabalho duro que você vem fazendo nos bastidores.

