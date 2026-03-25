Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gêmeos, Virgem e Aquário: Saiba como usar o magnetismo para alavancar as finanças e o trabalho até o fim de março

A Lua Crescente impulsiona o orçamento e traz clareza para expandir seus lucros

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:18

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira, o céu prova que os melhores líderes são aqueles que sabem ouvir e cuidar da sua equipe. Com a Lua Crescente ganhando força no final da tarde, os projetos profissionais recebem um sopro de crescimento. Se você quer ver o seu dinheiro render e a sua carreira decolar, a receita de hoje não é o desgaste físico, mas sim a inteligência estratégica e a proteção dos seus recursos.

Nativos de Gêmeos, Virgem e Aquário estão com a antena ligada para a prosperidade financeira. Para o geminiano, o dinheiro flui melhor se houver propósito emocional nos negócios; para o virginiano, os projetos inovadores e o networking ganham impulso; e para o aquariano, a produtividade diária permite produzir mais gastando menos energia. É o momento exato de apresentar propostas comerciais, negociar contratos ou buscar novos investidores para aquela sua ideia engavetada.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

3 signos vivem uma virada intensa no amor hoje (25 de março) e podem finalmente sentir que tudo mudou de verdade

Cor e número da sorte de hoje (25 de março): foco e disciplina podem abrir caminhos importantes, especialmente para quem busca evolução

Câncer, Virgem, Capricórnio e Peixes recebem um presente poderoso do Universo hoje (25 de março) e vivem força, reconhecimento e viradas importantes

3 signos atraem sorte e boa fortuna hoje (25 de março) e vão viver uma virada emocional com reflexos na vida prática

Hoje (25 de março) chega com promessas de destravar conversas, abrir caminhos e mexer com decisões importantes

No ambiente corporativo, aprenda a usar a sensibilidade a seu favor. Use a primeira metade do dia para resolver burocracias e alinhar metas com os colegas. À tarde, assuma a liderança através da motivação humana. Quando você mostra que se importa com as pessoas envolvidas no processo, o engajamento dobra e os resultados aparecem muito mais rápido. É a hora de lançar novas campanhas e dar visibilidade ao trabalho duro que você vem fazendo nos bastidores.

Aproveite para reajustar seus investimentos e cortar pequenos desperdícios. A Lua Crescente expande tudo o que tocamos, então garanta que você está expandindo lucros, e não dívidas. Ao alinhar sua ambição com o desejo de gerar valor real para as pessoas, as portas do mercado se abrem naturalmente.  

Leia mais

Imagem - Com mais de 100 filmes, XXI Panorama Coisa de Cinema começa hoje (25) em Salvador e Cachoeira; confira programação

Com mais de 100 filmes, XXI Panorama Coisa de Cinema começa hoje (25) em Salvador e Cachoeira; confira programação

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (25) para terminar o mês no azul

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (25) para terminar o mês no azul

Imagem - Morte de Cayman e traição marcam a semana em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (23 a 28 de março)

Morte de Cayman e traição marcam a semana em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (23 a 28 de março)

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - De Harry Potter a Severo Snape, confira as primeiras imagens dos personagens na nova série da HBO

De Harry Potter a Severo Snape, confira as primeiras imagens dos personagens na nova série da HBO
Imagem - Zilá sofre com distância de Alaorzinho; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta (25 de março)

Zilá sofre com distância de Alaorzinho; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta (25 de março)
Imagem - Equipe de Alberto Cowboy faz acusação grave contra Globo: 'Jogo manipulado?'

Equipe de Alberto Cowboy faz acusação grave contra Globo: 'Jogo manipulado?'

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador Jota Surfista morre aos 30 anos e deixa alerta importante
01

Influenciador Jota Surfista morre aos 30 anos e deixa alerta importante

Imagem - A vida começa a entrar nos trilhos para 3 signos após o dia de hoje (25 de março), com mudanças reais em decisões, rotina e direção
02

A vida começa a entrar nos trilhos para 3 signos após o dia de hoje (25 de março), com mudanças reais em decisões, rotina e direção

Imagem - Processos por estelionato e furto: quem é a empresária morta em SUV de luxo na Bahia
03

Processos por estelionato e furto: quem é a empresária morta em SUV de luxo na Bahia

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 80 cidades baianas
04

Inmet emite alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 80 cidades baianas