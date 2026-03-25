ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (25 de março): foco e disciplina podem abrir caminhos importantes, especialmente para quem busca evolução

O dia favorece organização, constância e atitudes práticas que ajudam a trazer mais estabilidade

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de março de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

A quarta-feira, dia 25 de março, chega com uma energia mais pé no chão, ideal para colocar a vida em ordem, ajustar rotas e focar no que realmente importa. O momento favorece decisões conscientes, principalmente em trabalho, dinheiro e estudos. Para alguns signos, pequenas mudanças na rotina podem gerar grandes resultados. No amor, atitudes simples e consistentes tendem a fortalecer os vínculos. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O dia pede mais foco e precisão nas tarefas profissionais, já que o ritmo tende a aumentar. No dinheiro, manter o controle sobre gastos e crédito será essencial para evitar desequilíbrios. A saúde pode melhorar com escolhas alimentares mais equilibradas. Em casa, diferenças de personalidade exigem mais paciência. Deslocamentos curtos favorecem a produtividade. Assuntos ligados a imóvel avançam de forma tranquila. Nos estudos, aplicar na prática será mais eficaz do que revisar demais. No amor, reconhecer o esforço da outra pessoa ajuda a manter o equilíbrio.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 7.

Touro: O clima em casa tende a ficar mais leve, com interações mais respeitosas e harmoniosas. No trabalho, ajustar expectativas pode aliviar bastante a pressão. O dia pede atenção ao orçamento e mais consciência nos gastos. A saúde melhora com constância nos cuidados físicos. Deslocamentos rotineiros ajudam a manter o ritmo. Questões de documentação ligadas a imóvel podem exigir paciência. Nos estudos, a repetição prática será mais eficiente do que a cobrança excessiva. No amor, presença vale mais do que explicações.

Cor da sorte: Amarelo-claro.

Número da sorte: 1.

Gêmeos: Resistências no trabalho podem testar sua paciência, exigindo mais jogo de cintura. No dinheiro, pequenos vazamentos financeiros precisam ser controlados. A energia pode oscilar, então o ideal é não sobrecarregar a agenda. Em casa, o entendimento melhora quando há mais escuta entre diferentes pontos de vista. Ajustes em trajetos ou rotina podem ser necessários. Assuntos de imóvel favorecem negociações estratégicas. Nos estudos, focar em habilidades práticas traz melhores resultados. No amor, o bom humor pode ser a chave para aliviar tensões.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 11.

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Câncer: Reconhecimento no trabalho pode trazer mais confiança e clareza sobre seus próximos passos. A estabilidade financeira ajuda a planejar com mais tranquilidade. Organizar a rotina favorece o equilíbrio emocional. Em casa, será preciso flexibilidade para lidar com ajustes. Momentos de lazer ajudam a renovar o ânimo. Planos ligados a imóvel ganham força no longo prazo. Nos estudos, contar com orientação pode fazer diferença. No amor, pequenas mudanças no dia a dia ajudam a tornar a relação mais leve.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 4.

Leão: Sua confiança cresce conforme você recebe retorno sobre seus esforços, mesmo que precise exercitar a paciência. No dinheiro, decisões mais cautelosas trazem segurança. Atividades moderadas ajudam na disposição física. Em casa, o diálogo tende a aliviar cobranças. Viagens rápidas ou mudanças de ambiente elevam o ânimo. Questões de imóvel pedem uma análise prática. Nos estudos, olhar para si com mais objetividade ajuda a evoluir. No amor, reconhecer o esforço do outro evita conflitos desnecessários.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 6.

Virgem: Seu desempenho no trabalho melhora quando você evita distrações e mantém o foco no essencial. O dia favorece oportunidades financeiras, especialmente com planejamento. Equilibrar mente e corpo traz mais estabilidade. Em casa, a união fortalece sua sensação de segurança. Deslocamentos bem planejados evitam estresse. Questões de manutenção ou organização de imóvel pedem atenção. Nos estudos, corrigir pequenos erros faz toda a diferença. No amor, alinhar expectativas logo no início evita desgastes.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 9.

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Libra: Uma mudança de ambiente ou viagem pode trazer uma nova perspectiva e renovar suas ideias. No dinheiro, será necessário ajustar expectativas para evitar pressão. No trabalho, situações delicadas pedem diplomacia. Em casa, a distância emocional pode diminuir com atitudes mais presentes. Assuntos de imóvel caminham de forma positiva. Controlar o estresse será essencial. Nos estudos, comparar opções ajuda a tomar decisões mais acertadas. No amor, deixar passar pequenas coisas pode melhorar bastante a convivência.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 5.

Escorpião: Um momento mais discreto no trabalho pode ser importante para estruturar melhor seus planos. Controlar os gastos ajuda a manter a estabilidade financeira. Rotinas de recuperação e descanso favorecem seu equilíbrio. Em casa, será preciso evitar reações impulsivas. Mudanças ou imprevistos podem afetar deslocamentos. Assuntos de imóvel pedem análise mais cautelosa. Nos estudos, ajustar a forma de aprender traz mais clareza. No amor, atitudes silenciosas podem evitar conflitos desnecessários.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 17.

Sagitário: Responsabilidades maiores podem surgir, trazendo também mais reconhecimento. O dia favorece ganhos financeiros quando você confia no seu potencial. A disposição física tende a ajudar na produtividade. Em casa, será importante definir prioridades para manter o equilíbrio. Viagens com propósito podem trazer bons resultados. Questões de imóvel seguem com boas perspectivas. Nos estudos, objetivos claros ajudam no desempenho. No amor, flexibilidade será essencial para manter a harmonia.

Cor da sorte: Rosa-bebê.

Número da sorte: 3.

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Capricórnio: A consistência no trabalho garante resultados mais estáveis. No dinheiro, disciplina continua sendo o seu maior aliado. Cuidar da alimentação ajuda a manter o bem-estar. Em casa, diferenças de geração pedem mais compreensão. Viagens por obrigação podem ser cansativas. Revisões em assuntos de imóvel ajudam nas decisões. Nos estudos, acompanhar o progresso de forma constante traz evolução. No amor, dividir responsabilidades fortalece a confiança.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 1.

Aquário: Ideias inovadoras ganham espaço e apoio no ambiente profissional. Manter o foco no propósito ajuda a direcionar melhor suas ações. Cuidar da mente traz mais clareza. Assuntos financeiros, como empréstimos, seguem estáveis com organização. Em casa, respeitar limites será essencial. Planejamentos ligados a imóvel fluem bem. Nos estudos, métodos mais flexíveis favorecem o aprendizado. No amor, pontos de vista diferentes podem trazer novas formas de conexão.

Cor da sorte: Açafrão.

Número da sorte: 8.

Peixes: Prazos e compromissos exigem mais organização do seu tempo hoje. Sua forma de lidar com recursos tende a ser eficiente e vantajosa. Controlar o ritmo ajuda a manter a energia ao longo do dia. Conversas sinceras com irmãos ou pessoas próximas podem restaurar a confiança. Flexibilidade em deslocamentos evita estresse. Assuntos de imóvel têm chance de evoluir bem. Nos estudos, disciplina traz mais segurança. No amor, escutar com atenção fortalece a conexão.

Cor da sorte: Bege.