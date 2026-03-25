Com mais de 100 filmes, XXI Panorama Coisa de Cinema começa hoje (25) em Salvador e Cachoeira; confira programação

O festival abre as portas com exibições gratuitas, debates com artistas nacionais e clássicos restaurados; ingressos individuais custam a partir de R$ 9

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 10:14

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema Crédito: Divulgação

Se você é apaixonado por cinema, prepare a agenda (e a pipoca) porque o seu destino a partir de hoje será nas salas de cinema da Bahia. Começa nesta quarta-feira (25 de março) a 21ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema, que vai movimentar as cidades de Salvador e Cachoeira, no Recôncavo Baiano, até o dia 1ª de abril. No total, serão exibidos mais de 100 filmes nacionais e internacionais.

A abertura hoje (25) é totalmente gratuita nas duas cidades. Se você está em Salvador ou em Cachoeira, se liga em como aproveitar a programação deste primeiro dia e garantir o seu lugar.

  • O que rola na abertura hoje (25/03)?

Tanto na capital quanto no Recôncavo, a noite de estreia conta com exibições especiais seguidas de bate-papo com diretores e elencos.

Em Salvador: O grande destaque da noite é o filme 'A Vida de Cada Um', dirigido por Murilo Salles. A sessão acontece às 20h e terá a presença do próprio diretor e da atriz Bianca Comparato para conversar com o público logo após os créditos. Como a sessão é de graça, os ingressos começam a ser distribuídos por ordem de chegada na bilheteria a partir das 18h. Chegue cedo!

Sessões gratuitas do inédito 'A vida de cada um' marcam abertura do XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação

Em Cachoeira: O festival abre os trabalhos no Cine Theatro Cachoeirano com o longa 'O samba que mora aqui', do diretor Vítor Rocha, que também participa de um debate com a plateia após a exibição.

  • Ingressos e Preços para o restante da semana

A partir de amanhã, a dinâmica das exibições muda um pouquinho dependendo de onde você for assistir:

Cachoeira: O festival é 100% gratuito durante todos os dias do evento. É só chegar e aproveitar.

Salvador: O Cine Glauber Rocha sessões tradicionais custam R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia). Se você é daqueles que quer maratonar vários filmes, a organização disponibilizou um passaporte por R$ 80, que dá direito a assistir a 10 sessões diferentes. Já na Sala Walter da Silveira, as sessões são gratuitas. 

Entre os destaques da semana na capital baiana, vale a pena ficar de olho na exibição do clássico restaurado 'Máscara da Traição' (1969), do cineasta baiano Roberto Pires. É uma oportunidade de ouro para rever (ou conhecer) a história do cinema feito na Bahia com alta qualidade de imagem.

A lista completa com horários, sinopses e locais de exibição pode ser consultada diretamente no site oficial do evento clicando aqui

  • Serviço

  • O que: XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
  • Quando: De 25 de março a 1º de abril de 2026
  • Onde (Salvador): Cine Glauber Rocha e Sala Walter da Silveira
  • Onde (Cachoeira): Cine Theatro Cachoeirano 
  • Quanto: Salvador (R$ 18 inteira / R$ 9 meia / R$ 80 passaporte); Cachoeira (Gratuito)

