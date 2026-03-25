Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de março de 2026 às 10:14
Se você é apaixonado por cinema, prepare a agenda (e a pipoca) porque o seu destino a partir de hoje será nas salas de cinema da Bahia. Começa nesta quarta-feira (25 de março) a 21ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema, que vai movimentar as cidades de Salvador e Cachoeira, no Recôncavo Baiano, até o dia 1ª de abril. No total, serão exibidos mais de 100 filmes nacionais e internacionais.
A abertura hoje (25) é totalmente gratuita nas duas cidades. Se você está em Salvador ou em Cachoeira, se liga em como aproveitar a programação deste primeiro dia e garantir o seu lugar.
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
Tanto na capital quanto no Recôncavo, a noite de estreia conta com exibições especiais seguidas de bate-papo com diretores e elencos.
Em Salvador: O grande destaque da noite é o filme 'A Vida de Cada Um', dirigido por Murilo Salles. A sessão acontece às 20h e terá a presença do próprio diretor e da atriz Bianca Comparato para conversar com o público logo após os créditos. Como a sessão é de graça, os ingressos começam a ser distribuídos por ordem de chegada na bilheteria a partir das 18h. Chegue cedo!
Filme 'A vida de cada um'
Em Cachoeira: O festival abre os trabalhos no Cine Theatro Cachoeirano com o longa 'O samba que mora aqui', do diretor Vítor Rocha, que também participa de um debate com a plateia após a exibição.
A partir de amanhã, a dinâmica das exibições muda um pouquinho dependendo de onde você for assistir:
Cachoeira: O festival é 100% gratuito durante todos os dias do evento. É só chegar e aproveitar.
Salvador: O Cine Glauber Rocha sessões tradicionais custam R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia). Se você é daqueles que quer maratonar vários filmes, a organização disponibilizou um passaporte por R$ 80, que dá direito a assistir a 10 sessões diferentes. Já na Sala Walter da Silveira, as sessões são gratuitas.
Entre os destaques da semana na capital baiana, vale a pena ficar de olho na exibição do clássico restaurado 'Máscara da Traição' (1969), do cineasta baiano Roberto Pires. É uma oportunidade de ouro para rever (ou conhecer) a história do cinema feito na Bahia com alta qualidade de imagem.
A lista completa com horários, sinopses e locais de exibição pode ser consultada diretamente no site oficial do evento clicando aqui.