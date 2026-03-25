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As enquetes erraram? Entenda como funciona o sistema de votos que eliminou Jonas do BBB 26

O ex-BBB veterano contrariou as previsões e deixou o reality com 53,48% dos votos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 09:15

Jonas Sulzbach é eliminado do BBB 26 em paredão acirrado
Jonas Sulzbach é eliminado do BBB 26 em paredão acirrado Crédito: Divulgação/TV Globo

Na última terça-feira (25), enquanto os principais portais da internet apontavam a eliminação do dançarino Juliano Floss, incluindo a enquete do CORREIO, quem acabou arrumando as malas e se despedindo da casa mais vigiada do Brasil foi o veterano Jonas Sulzbach, com 53,48% da média dos votos.

Juliano passou raspando, com 43,49%, enquanto Gabriela assistiu a tudo de camarote, somando apenas 3,03%. Mas afinal, se a internet dizia uma coisa, por que o resultado oficial deu outra? A resposta está no sistema de votação mista da Globo, que impede que fã-clubes decidam o jogo sozinhos.

Jonas Sulzbach

Jonas Sulzbach na sessão “Gato Sem Vergonha” da extinta revista “Nova', em 2010 por Caio Mello/ Nova
Jonas Sulzbach na sessão “Gato Sem Vergonha” da extinta revista “Nova', em 2010 por Caio Mello/ Nova
Jonas Sulzbach fez um ensaio para o site Paparazzo em 2012 por Marcos Serra Lima/Site Paparazzo
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach toma banho no BBB 26 por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
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Jonas Sulzbach na sessão “Gato Sem Vergonha” da extinta revista “Nova', em 2010 por Caio Mello/ Nova

  • Voto Único x Voto da Torcida

Para chegar ao veredito, a Globo divide a votação em duas frentes. O resultado final não é uma soma simples de votos, mas sim uma média ponderada (onde cada lado tem um peso diferente):

Voto Único (Peso de 70%): É o voto por CPF. Você valida sua identidade e só pode votar uma única vez por Paredão. Como tem o maior peso no resultado, ele costuma refletir a opinião do público geral, aquela pessoa que assiste ao programa, mas não passa o dia votando.

Voto da Torcida (Peso de 30%): É o voto clássico e ilimitado. Aqui, os fã-clubes e os chamados 'mutirões' votam milhares de vezes. Ele tem um peso bem menor exatamente para não distorcer a vontade da maioria da população.

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  • Como Jonas foi eliminado?

As enquetes de sites e redes sociais costumam atrair os fãs mais engajados, aqueles que geralmente voltam sem parar. Por isso, elas costumam refletir muito mais o Voto da Torcida. Se Juliano Floss estava saindo nas enquetes, significa que as torcidas organizadas estavam focando nele.

No entanto, quando entrou em cena o Voto Único (CPF), o público geral que acompanha o programa preferiu tirar Jonas do jogo. Como o voto por CPF vale muito mais (70% da nota final), a opinião do 'público do sofá' acabou atropelando os mutirões da internet.

Décimo Paredão do BBB 26

Décimo Paredão do BBB 26: Gabriela, Juliano Floss e Jonas por Divulgação
Gabriela por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach por Manoella Mello/TV Globo
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Décimo Paredão do BBB 26: Gabriela, Juliano Floss e Jonas por Divulgação

  • Como participar das votações?

Acesse o site oficial do reality no Gshow.

Faça um login (pode usar sua conta do Google ou Facebook).

Escolha entre o Voto Único (onde você digita seu CPF e vota uma vez) ou o Voto da Torcida (onde você pode clicar quantas vezes quiser).

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