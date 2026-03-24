BERLINDA

5ª série reprovado! Jonas Sulzbach é eliminado do BBB 26 em paredão acirrado

Veterano deixa o reality após mais de 70 dias e surpreende público que o via como favorito

Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 23:23

Jonas Sulzbach é eliminado do BBB 26 em paredão acirrado Crédito: Divulgação/TV Globo

Jonas Sulzbach se despediu do BBB 26 nesta terça-feira (24) após enfrentar um dos paredões mais disputados da temporada. O veterano levou a pior na votação contra Gabriela e Juliano Floss, em um resultado que pegou parte do público de surpresa.

O resultado oficial do paredão foi o seguinte: Jonas Sulzbach recebeu 53.48% dos votos, Gabriela ficou com 3.03% e Juliano Floss obteve 43,49%.

A saída do brother marca uma virada importante no jogo, já que ele era apontado como um dos nomes mais fortes da edição.

Dinâmica da semana foi decisiva

A formação do paredão foi impactada diretamente pela dinâmica do “Triângulo de Risco”, que movimentou a casa e abriu caminho para reviravoltas estratégicas.

Jonas Sulzbach (BBB 12 e 26) 1 de 44

Durante a semana, Jonas chegou a escapar de momentos críticos, mas acabou sendo colocado novamente na berlinda na formação oficial.

O cenário se definiu com a indicação do líder Alberto Cowboy, que colocou Juliano direto no paredão. Na sequência, Jonas foi o mais votado pela casa, recebendo oito votos. No contragolpe, ele puxou Gabriela, formando a berlinda final.

O número expressivo de votos recebidos evidenciou uma mudança na percepção dos colegas sobre Jonas dentro do jogo. Mesmo com uma trajetória sólida, o brother passou a ser visto como um adversário estratégico na reta final.

O desgaste ficou ainda mais evidente após conflitos e decisões que não foram bem recebidas pela casa.

Trajetória de destaque

Jonas entrou no BBB 26 como veterano, já conhecido pelo público desde sua participação no BBB 12, onde ficou em terceiro lugar.

Na edição atual, ele construiu um jogo consistente, marcado por bom desempenho em provas e uma postura mais estratégica. Durante grande parte do reality, conseguiu se manter fora do paredão, chegando à berlinda apenas após mais de 70 dias de confinamento.