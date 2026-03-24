Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5ª série reprovado! Jonas Sulzbach é eliminado do BBB 26 em paredão acirrado

Veterano deixa o reality após mais de 70 dias e surpreende público que o via como favorito

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 23:23

Jonas Sulzbach é eliminado do BBB 26 em paredão acirrado
Jonas Sulzbach é eliminado do BBB 26 em paredão acirrado Crédito: Divulgação/TV Globo

Jonas Sulzbach se despediu do BBB 26 nesta terça-feira (24) após enfrentar um dos paredões mais disputados da temporada. O veterano levou a pior na votação contra Gabriela e Juliano Floss, em um resultado que pegou parte do público de surpresa.

O resultado oficial do paredão foi o seguinte: Jonas Sulzbach recebeu 53.48% dos votos, Gabriela ficou com 3.03% e Juliano Floss obteve 43,49%.

A saída do brother marca uma virada importante no jogo, já que ele era apontado como um dos nomes mais fortes da edição.

Dinâmica da semana foi decisiva

A formação do paredão foi impactada diretamente pela dinâmica do “Triângulo de Risco”, que movimentou a casa e abriu caminho para reviravoltas estratégicas.

Jonas Sulzbach (BBB 12 e 26)

Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Jonas Sulzbach (Paredão) por Divulgação
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach passou o aniversário confinado no BBB 12 por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
BBB 26 errou a idade de Jonas Sulzbach por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas por Divulgação
Jonas Sulzbach por Divulgação
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach, do BBB 12 por Reprodução
Jonas Sulzbach, do BBB 12 por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach passou o aniversário confinado no BBB 12 por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
1 de 44
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo

Durante a semana, Jonas chegou a escapar de momentos críticos, mas acabou sendo colocado novamente na berlinda na formação oficial.

O cenário se definiu com a indicação do líder Alberto Cowboy, que colocou Juliano direto no paredão. Na sequência, Jonas foi o mais votado pela casa, recebendo oito votos. No contragolpe, ele puxou Gabriela, formando a berlinda final.

O número expressivo de votos recebidos evidenciou uma mudança na percepção dos colegas sobre Jonas dentro do jogo. Mesmo com uma trajetória sólida, o brother passou a ser visto como um adversário estratégico na reta final.

O desgaste ficou ainda mais evidente após conflitos e decisões que não foram bem recebidas pela casa.

Trajetória de destaque

Jonas entrou no BBB 26 como veterano, já conhecido pelo público desde sua participação no BBB 12, onde ficou em terceiro lugar.

Na edição atual, ele construiu um jogo consistente, marcado por bom desempenho em provas e uma postura mais estratégica. Durante grande parte do reality, conseguiu se manter fora do paredão, chegando à berlinda apenas após mais de 70 dias de confinamento.

Apesar do favoritismo inicial, Jonas perdeu força nas últimas semanas. A decisão de puxar Gabriela no contragolpe e o aumento da rejeição dentro da casa contribuíram para sua eliminação.

Leia mais

Imagem - Globo cobra R$ 1,5 milhão de Pedro do BBB 26 e defesa reage: ‘não fomos notificados’

Globo cobra R$ 1,5 milhão de Pedro do BBB 26 e defesa reage: ‘não fomos notificados’

Imagem - Zé Felipe revela dificuldade para ler livros e aposta em audiolivros: ‘Isso me ajudou tanto’

Zé Felipe revela dificuldade para ler livros e aposta em audiolivros: ‘Isso me ajudou tanto’

Imagem - Hariany reage após namorado, irmão de Anitta, ser detido em Paris: ‘Já chorei muito’

Hariany reage após namorado, irmão de Anitta, ser detido em Paris: ‘Já chorei muito’

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda traz recado de coragem para 3 signos nesta quarta (25 de março): é hora de se posicionar

Anjo da Guarda traz recado de coragem para 3 signos nesta quarta (25 de março): é hora de se posicionar
Imagem - Wagner Moura pode entrar em 007 como vilão após destaque no Oscar

Wagner Moura pode entrar em 007 como vilão após destaque no Oscar
Imagem - Leão, Virgem e Sagitário: Por que organizar o seu lar hoje vai destravar a sua semana e atrair respostas (24 de março)

Leão, Virgem e Sagitário: Por que organizar o seu lar hoje vai destravar a sua semana e atrair respostas (24 de março)

MAIS LIDAS

Imagem - Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela
01

Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela

Imagem - Quem é quem em ‘Emergência Radioativa’? Série revela personagens reais do césio-137
02

Quem é quem em ‘Emergência Radioativa’? Série revela personagens reais do césio-137

Imagem - Motoristas farão protesto na Av. Paralela contra preço dos combustíveis: 'A cidade vai parar'
03

Motoristas farão protesto na Av. Paralela contra preço dos combustíveis: 'A cidade vai parar'

Imagem - Funcionário de aeroporto acusado de bater ponto e ir embora reverte justa causa e é indenizado em R$ 15 mil
04

Funcionário de aeroporto acusado de bater ponto e ir embora reverte justa causa e é indenizado em R$ 15 mil