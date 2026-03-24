Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe revela dificuldade para ler livros e aposta em audiolivros: ‘Isso me ajudou tanto’

Cantor abre o jogo sobre TDAH, aprendizado e mudança de hábitos nos últimos meses

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:40

Zé Felipe revela dificuldade com leitura e aposta em audiolivros
Zé Felipe revela dificuldade com leitura e aposta em audiolivros Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe surpreendeu ao falar abertamente sobre sua dificuldade com a leitura e como encontrou uma alternativa para continuar aprendendo. O cantor revelou que passou a consumir audiolivros após enfrentar obstáculos ao tentar ler livros tradicionais.

Segundo ele, a concentração sempre foi um desafio. “Quando eu ia ler um livro, até a metade da página, ia bem. Aí chegava na metade da página e começava a ler a mesma linha umas quatro, cinco vezes. Aí eu já esquecia tudo, perdia, já largava o livro”, contou.

Diante da frustração, o artista decidiu testar novos formatos e encontrou nos audiolivros uma solução prática. “Isso me ajudou tanto. [...] Tem os resumos também, o que é maravilhoso. Se você tem dificuldade, dislexia, vale a pena pegar os livros para escutar”, afirmou.

Zé Felipe abre álbum de viagem com filhos

Zé Felipe abre álbum de viagem com filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe abre álbum de viagem com filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe abre álbum de viagem com filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe abre álbum de viagem com filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe abre álbum de viagem com filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe abre álbum de viagem com filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe abre álbum de viagem com filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe abre álbum de viagem com filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe abre álbum de viagem com filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe abre álbum de viagem com filhos por Reprodução/Instagram
1 de 10
Zé Felipe abre álbum de viagem com filhos por Reprodução/Instagram

Zé Felipe também explicou que vem tentando mudar hábitos e buscar mais conhecimento nos últimos meses. “Estou tentando aprender mais. [...] tentando ser menos ignorante, de certa forma. Lógico que a gente tá sempre em evolução”, disse.

O cantor ainda refletiu sobre a fase atual da vida e fez uma brincadeira ao falar sobre amadurecimento. “Antigamente era só ‘hahaha’ e gandaia no mundo. Será que eu tô ficando velho?”, questionou.

Em outras ocasiões, Zé Felipe já revelou ter diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), o que pode impactar diretamente na concentração e no processo de leitura. Ele também interrompeu os estudos ainda no Ensino Fundamental.

Leia mais

Imagem - Hariany reage após namorado, irmão de Anitta, ser detido em Paris: ‘Já chorei muito’

Hariany reage após namorado, irmão de Anitta, ser detido em Paris: ‘Já chorei muito’

Imagem - Irmão de Anitta fica detido em Paris após perder passaporte e cantora se desespera: ‘Está preso’

Irmão de Anitta fica detido em Paris após perder passaporte e cantora se desespera: ‘Está preso’

Imagem - Quem é Anita Harley, herdeira da Pernambucanas que está em coma há 10 anos e tem fortuna de R$ 2 bilhões em disputa

Quem é Anita Harley, herdeira da Pernambucanas que está em coma há 10 anos e tem fortuna de R$ 2 bilhões em disputa

Mais recentes

Imagem - Apresentadora da Globo tem iate de R$ 20 milhões com jacuzzi, e luxo impressiona

Apresentadora da Globo tem iate de R$ 20 milhões com jacuzzi, e luxo impressiona
Imagem - Escute seu corpo: Como a Lua em Câncer afeta a imunidade, vitalidade e pede autocuidado hoje (24 de março)

Escute seu corpo: Como a Lua em Câncer afeta a imunidade, vitalidade e pede autocuidado hoje (24 de março)
Imagem - Globo cobra R$ 1,5 milhão de Pedro do BBB 26 e defesa reage: ‘não fomos notificados’

Globo cobra R$ 1,5 milhão de Pedro do BBB 26 e defesa reage: ‘não fomos notificados’

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 77 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 77 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil

Imagem - INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário
02

INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário

Imagem - Anjo da Guarda faz alerta para 4 signos nesta terça (24 de março): cuidado com ilusões e falsas promessas
03

Anjo da Guarda faz alerta para 4 signos nesta terça (24 de março): cuidado com ilusões e falsas promessas

Imagem - ZCIT provoca chuva forte com trovoada na Bahia; veja alerta
04

ZCIT provoca chuva forte com trovoada na Bahia; veja alerta