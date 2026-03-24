Zé Felipe revela dificuldade para ler livros e aposta em audiolivros: ‘Isso me ajudou tanto’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de março de 2026 às 18:40
Zé Felipe surpreendeu ao falar abertamente sobre sua dificuldade com a leitura e como encontrou uma alternativa para continuar aprendendo. O cantor revelou que passou a consumir audiolivros após enfrentar obstáculos ao tentar ler livros tradicionais.
Segundo ele, a concentração sempre foi um desafio. “Quando eu ia ler um livro, até a metade da página, ia bem. Aí chegava na metade da página e começava a ler a mesma linha umas quatro, cinco vezes. Aí eu já esquecia tudo, perdia, já largava o livro”, contou.
Diante da frustração, o artista decidiu testar novos formatos e encontrou nos audiolivros uma solução prática. “Isso me ajudou tanto. [...] Tem os resumos também, o que é maravilhoso. Se você tem dificuldade, dislexia, vale a pena pegar os livros para escutar”, afirmou.
Zé Felipe abre álbum de viagem com filhos
Zé Felipe também explicou que vem tentando mudar hábitos e buscar mais conhecimento nos últimos meses. “Estou tentando aprender mais. [...] tentando ser menos ignorante, de certa forma. Lógico que a gente tá sempre em evolução”, disse.
O cantor ainda refletiu sobre a fase atual da vida e fez uma brincadeira ao falar sobre amadurecimento. “Antigamente era só ‘hahaha’ e gandaia no mundo. Será que eu tô ficando velho?”, questionou.
Em outras ocasiões, Zé Felipe já revelou ter diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), o que pode impactar diretamente na concentração e no processo de leitura. Ele também interrompeu os estudos ainda no Ensino Fundamental.