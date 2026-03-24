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Hariany reage após namorado, irmão de Anitta, ser detido em Paris: ‘Já chorei muito’

Influenciadora relata tensão após furto de passaporte e revela drama vivido no aeroporto

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:20

Hariany relata tensão após namorado, irmão de Anitta, ser retido em Paris
Hariany relata tensão após namorado, irmão de Anitta, ser retido em Paris Crédito: Reprodução/Instagram

O que começou como uma viagem em família terminou em um cenário de tensão fora do Brasil. Hariany Almeida usou as redes sociais para relatar o drama vivido ao lado do namorado, Renan Machado, irmão de Anitta, que foi retido no aeroporto de Paris após perder o passaporte.

Segundo a influenciadora, o problema aconteceu ainda durante a conexão, quando o documento acabou desaparecendo após o processo de inspeção de segurança. Desde então, o empresário não conseguiu regularizar a situação e passou a enfrentar restrições impostas pelas autoridades locais.

Hariany contou que tentou ajudar o namorado, mas não conseguiu permanecer com ele durante a abordagem. Abalada com o ocorrido, ela desabafou sobre o momento delicado. “Já chorei muito”, revelou.

Hariany Almeida

Hariany Almeida por Reprodução
Hariany Almeida por Reprodução
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Hariany Almeida por Reprodução
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Hariany Almeida por Reprodução

A situação se agravou porque, sem o passaporte, Renan ficou impossibilitado de seguir viagem ou retornar ao Brasil imediatamente. Ele permanece sob supervisão no aeroporto, enquanto busca uma solução para o impasse.

Anitta também se mobilizou nas redes sociais ao expor o caso e pedir ajuda. A cantora explicou que o irmão chegou a procurar funcionários, recorrer ao setor de achados e perdidos e acionar a polícia, mas o documento não foi localizado.

O episódio evidencia a complexidade de situações envolvendo perda de documentos em viagens internacionais. Em aeroportos como o de Paris, os protocolos são rígidos, o que pode dificultar a emissão rápida de novos documentos e prolongar o problema.

Enquanto aguardam uma solução, a família segue mobilizada e preocupada com o desfecho do caso.

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