NOVELA DAS 9

Como Gerluce será presa em ‘Três Graças’? Descoberta de Paulinho muda tudo na novela

Policial chega antes da confissão, revela que já sabe do plano e surpreende a personagem com ordem de prisão

Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:00

Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças Crédito: Estevam Avellar/Rede Globo

A prisão de Gerluce promete ser um dos momentos mais impactantes de Três Graças. Nos próximos capítulos, a personagem vivida por Sophie Charlotte será surpreendida por Paulinho e verá seu segredo vir à tona antes mesmo de conseguir se explicar.

Disposta a contar toda a verdade, Gerluce procura o namorado para confessar que foi a responsável por planejar o roubo da escultura As Três Graças. No entanto, a revelação não acontece como ela imagina.

Quando chega ao local do encontro, Gerluce se depara com Paulinho já à sua espera, dentro de uma viatura. Nervosa, ela tenta iniciar a conversa e diz que precisa falar sobre algo importante. O policial, fingindo não saber do assunto, chega a brincar com a situação, mas logo deixa claro que já descobriu tudo.

Gerluce é presa em Três Graças 1 de 4

Antes da confissão, Paulinho interrompe e revela que tem conhecimento de todo o plano, incluindo o envolvimento direto de Gerluce no roubo da obra na casa de Arminda. A cena marca uma virada na trama e muda completamente a dinâmica entre os dois.