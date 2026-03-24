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Tarot aponta maré de abundância para 3 signos hoje (24 de março)

Leitura das cartas indica ganhos inesperados, oportunidades e crescimento financeiro para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 03:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para esta terça-feira, 24 de março, aponta uma forte energia de abundância e prosperidade. Segundo especialistas, a combinação de cartas como Ás de Ouros, A Imperatriz e Dez de Ouros indica um momento favorável para ganhos financeiros, oportunidades profissionais e conquistas materiais.

Entre os signos mais favorecidos pela energia do dia estão Touro, Leão e Capricórnio, que aparecem diretamente conectados a esse fluxo de crescimento e estabilidade.

Para Touro, a presença do Ás de Ouros sugere novas oportunidades de renda, propostas de trabalho ou até a chegada de dinheiro inesperado. O momento é ideal para aproveitar chances que surgirem.

Tarot

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A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
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Tarot: O Eremita por Divulgação
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Leão aparece sob a influência da Imperatriz, carta ligada à expansão, criatividade e reconhecimento. Os leoninos podem viver um período de crescimento, com destaque profissional e possíveis ganhos ligados a projetos pessoais.

Já Capricórnio é representado pelo Dez de Ouros, um dos arcanos mais associados à riqueza e segurança material. O tarot indica estabilidade financeira, retorno de investimentos ou recompensas por esforços recentes.

Especialistas reforçam que, apesar da energia positiva, é importante agir com atenção e aproveitar as oportunidades com responsabilidade. A abundância tende a se manifestar com mais força para quem estiver disposto a agir.

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