ASTROLOGIA

Tarot aponta maré de abundância para 3 signos hoje (24 de março)

Leitura das cartas indica ganhos inesperados, oportunidades e crescimento financeiro para alguns signos

Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 03:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para esta terça-feira, 24 de março, aponta uma forte energia de abundância e prosperidade. Segundo especialistas, a combinação de cartas como Ás de Ouros, A Imperatriz e Dez de Ouros indica um momento favorável para ganhos financeiros, oportunidades profissionais e conquistas materiais.

Entre os signos mais favorecidos pela energia do dia estão Touro, Leão e Capricórnio, que aparecem diretamente conectados a esse fluxo de crescimento e estabilidade.

Para Touro, a presença do Ás de Ouros sugere novas oportunidades de renda, propostas de trabalho ou até a chegada de dinheiro inesperado. O momento é ideal para aproveitar chances que surgirem.

Tarot 1 de 24

Leão aparece sob a influência da Imperatriz, carta ligada à expansão, criatividade e reconhecimento. Os leoninos podem viver um período de crescimento, com destaque profissional e possíveis ganhos ligados a projetos pessoais.

Já Capricórnio é representado pelo Dez de Ouros, um dos arcanos mais associados à riqueza e segurança material. O tarot indica estabilidade financeira, retorno de investimentos ou recompensas por esforços recentes.