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Prisão de Gerluce, tensão com Paulinho e chegada de Samira agitam Três Graças nesta terça (24)

Conflitos se intensificam, romance entra em crise e polícia avança na investigação da escultura

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 05:00

Gerluce tem prisão decretada e trama esquenta em Três Graças Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Três Graças desta terça-feira (24) promete fortes emoções com a investigação avançando e colocando Gerluce em uma situação cada vez mais delicada.

Paulinho fica abalado ao descobrir mais detalhes sobre o envolvimento de Gerluce no caso das Três Graças e demonstra decepção com a amada. No entanto, o confronto direto entre os dois acaba sendo impedido por Jairo e Juquinha, que tentam evitar que a situação saia do controle.

Enquanto isso, Gerluce encontra apoio em Viviane e tenta lidar com a pressão crescente, inclusive com a tentativa de Lígia de acalmá-la diante do cenário cada vez mais tenso.

A trama também avança em outros núcleos. Júnior teme perder Maggye, aumentando o clima de insegurança no relacionamento, enquanto Ferette se vê acuado após ser questionado por Arminda sobre o motivo de Samira estar enviando fotos da filha de Joélly e Raul.

Protagonistas de Três Graças

Protagonistas de Três Graças por Reprodução
Protagonistas de Três Graças por Reprodução
Protagonistas de Três Graças por Reprodução
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Protagonistas de Três Graças por Reprodução

Já em Lisboa, a chegada inesperada de Samira surpreende Lena, mas a recepção não é nada amigável. Herculano decide expulsar a personagem de casa, ampliando os conflitos fora do país.

O ponto alto do episódio acontece quando Gerluce recebe a ordem de prisão expedida por Paulinho, marcando uma virada decisiva na investigação e colocando a personagem no centro do escândalo.

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