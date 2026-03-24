Irmão de Anitta fica detido em Paris após perder passaporte e cantora se desespera: ‘Está preso’

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Heider Sacramento
Publicado em 24 de março de 2026 às 17:50
Anitta usou as redes sociais para expor um momento de tensão envolvendo o irmão, Renan Machado, durante uma viagem internacional. O empresário ficou retido em Paris após perder o passaporte dentro do aeroporto, o que desencadeou uma série de complicações com as autoridades locais.
Segundo a cantora, o problema começou durante a inspeção de segurança. Renan teria esquecido o documento dentro da jaqueta, que acabou ficando para trás no raio-X. Ao perceber o ocorrido, ele tentou recuperar o item, mas não conseguiu localizar a peça.
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“Pegaram a jaqueta do meu irmão no raio X e estava com passaporte dentro. Ele pediu ajuda no aeroporto, foi no achados e perdidos para ver se alguém pegou por engano e depois tentou devolver, procurou a polícia, todo mundo, e ninguém achou”, relatou.
Sem o documento, a situação se agravou rapidamente. Renan não conseguiu deixar o país e passou a ser mantido sob supervisão dentro do aeroporto, o que aumentou a preocupação da família.
“Além de ter sido furtado e levaram o passaporte dele, ele está preso em Paris e a polícia não deixa ele sair do aeroporto. E ele está lá preso e ninguém encontra uma solução. Eu estou desesperada”, desabafou a artista.
Diante da falta de respostas, Anitta decidiu mobilizar os seguidores em busca de ajuda ou contatos que pudessem auxiliar na resolução do caso. “Agora ele está preso, literalmente preso na polícia. Não sei se tão achando que ele tá inventando, mas não deixam ele sair, não deixa ele voltar, não deixa ele fazer nada. Alguém mora em Paris? Alguém conhece alguém?”, pediu.
O caso chamou atenção nas redes sociais e evidenciou os desafios enfrentados por viajantes em situações de perda de documentos fora do país, especialmente quando há entraves burocráticos que dificultam a resolução imediata.
Até o momento, não há atualização oficial sobre a liberação de Renan Machado.