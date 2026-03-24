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Globo cobra R$ 1,5 milhão de Pedro do BBB 26 e defesa reage: ‘não fomos notificados’

Disputa judicial entre Pedro e emissora ganha novo capítulo após vazamento de contrato e troca de acusações

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 19:10

Pedro Henrique trava batalha judicial contra a Globo após saída polêmica do BBB 26
Pedro Henrique trava batalha judicial contra a Globo após saída polêmica do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

A crise envolvendo Pedro Henrique Espíndola e a Globo no BBB 26 escalou de vez. Após o vazamento do contrato do ex-participante, a emissora passou a cobrar uma multa de R$ 1,5 milhão, enquanto a defesa do ex-brother nega qualquer responsabilidade e afirma que nem sequer foi notificada oficialmente.

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, a Globo notificou os representantes de Pedro e classificou o vazamento de documentos confidenciais como quebra de contrato. A cláusula de confidencialidade, inclusive, é considerada perpétua e prevê multa em caso de exposição pública.

O contrato veio à tona após Pedro entrar na Justiça contra a emissora pedindo R$ 4,2 milhões por danos morais, materiais e quebra de acordo. Na ação, os advogados do ex-BBB anexaram o documento, que acabou circulando nas redes sociais.

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro por Reprodução
Equipe de Pedro, do 'BBB 26', abandonou trabalho nas redes por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro tentou beijar Jordana por Reprodução
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Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução

Ainda de acordo com a publicação, a Globo entende que a situação se agravou justamente por conta da divulgação dessas informações sigilosas. A emissora tem 15 dias para apresentar sua defesa no processo, que tramita no Paraná.

Defesa rebate multa

Já em resposta, a defesa de Pedro Henrique contesta a versão da Globo e nega qualquer irregularidade. Em declaração ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, os advogados afirmam que a inclusão do contrato era inevitável, já que o documento é parte central da ação judicial.

“Era inevitável, por se tratar do objeto da ação, a inclusão do contrato no processo. [...] O Pedro e nem seus advogados são responsáveis pelo vazamento desse contrato”, disse a equipe jurídica.

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Os representantes também alegam que solicitaram que o processo corresse sob sigilo, mas o pedido não foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Segundo eles, caso a Globo avance com a cobrança da multa, o cartório e o próprio tribunal poderão ser incluídos como responsáveis pela exposição do documento.

Outro ponto levantado pela defesa é a ausência de notificação formal sobre a suposta multa. “Até o momento, Pedro e nem seus advogados foram notificados sobre o assunto”, afirmaram.

Versões opostas

O embate entre Globo e Pedro Henrique expõe dois lados completamente opostos sobre o mesmo episódio. De um lado, a emissora sustenta que houve quebra contratual grave, com base em cláusulas que proíbem a divulgação de informações confidenciais, mesmo após o fim do reality.

Do outro, a defesa do ex-BBB argumenta que seguiu o rito legal ao anexar o contrato ao processo e que a responsabilidade pelo vazamento não pode recair sobre o participante ou seus advogados, já que houve tentativa de manter sigilo.

O caso ainda ganha mais peso pelo histórico recente. Pedro deixou o BBB 26 após um episódio envolvendo Jordana Morais, quando tentou beijar a colega à força dentro do reality. O episódio levou à investigação por importunação sexual, com indiciamento confirmado semanas depois.

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