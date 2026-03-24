JUSTIÇA

Globo cobra R$ 1,5 milhão de Pedro do BBB 26 e defesa reage: ‘não fomos notificados’

Disputa judicial entre Pedro e emissora ganha novo capítulo após vazamento de contrato e troca de acusações

Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 19:10

Pedro Henrique trava batalha judicial contra a Globo após saída polêmica do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

A crise envolvendo Pedro Henrique Espíndola e a Globo no BBB 26 escalou de vez. Após o vazamento do contrato do ex-participante, a emissora passou a cobrar uma multa de R$ 1,5 milhão, enquanto a defesa do ex-brother nega qualquer responsabilidade e afirma que nem sequer foi notificada oficialmente.

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, a Globo notificou os representantes de Pedro e classificou o vazamento de documentos confidenciais como quebra de contrato. A cláusula de confidencialidade, inclusive, é considerada perpétua e prevê multa em caso de exposição pública.

O contrato veio à tona após Pedro entrar na Justiça contra a emissora pedindo R$ 4,2 milhões por danos morais, materiais e quebra de acordo. Na ação, os advogados do ex-BBB anexaram o documento, que acabou circulando nas redes sociais.

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Ainda de acordo com a publicação, a Globo entende que a situação se agravou justamente por conta da divulgação dessas informações sigilosas. A emissora tem 15 dias para apresentar sua defesa no processo, que tramita no Paraná.

Defesa rebate multa

Já em resposta, a defesa de Pedro Henrique contesta a versão da Globo e nega qualquer irregularidade. Em declaração ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, os advogados afirmam que a inclusão do contrato era inevitável, já que o documento é parte central da ação judicial.

“Era inevitável, por se tratar do objeto da ação, a inclusão do contrato no processo. [...] O Pedro e nem seus advogados são responsáveis pelo vazamento desse contrato”, disse a equipe jurídica.

Os representantes também alegam que solicitaram que o processo corresse sob sigilo, mas o pedido não foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Segundo eles, caso a Globo avance com a cobrança da multa, o cartório e o próprio tribunal poderão ser incluídos como responsáveis pela exposição do documento.

Outro ponto levantado pela defesa é a ausência de notificação formal sobre a suposta multa. “Até o momento, Pedro e nem seus advogados foram notificados sobre o assunto”, afirmaram.

Versões opostas

O embate entre Globo e Pedro Henrique expõe dois lados completamente opostos sobre o mesmo episódio. De um lado, a emissora sustenta que houve quebra contratual grave, com base em cláusulas que proíbem a divulgação de informações confidenciais, mesmo após o fim do reality.

Do outro, a defesa do ex-BBB argumenta que seguiu o rito legal ao anexar o contrato ao processo e que a responsabilidade pelo vazamento não pode recair sobre o participante ou seus advogados, já que houve tentativa de manter sigilo.