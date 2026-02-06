CASO DE POLÍCIA

BBB 26: Pedro é indiciado por importunação sexual após tentativa de beijo forçado em Jordana

Ex-participante tentou beijar colega de confinamento na despensa e desistiu do reality logo em seguida

Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 17:40

Pedro, ex-BBB26, é indiciado por importunação sexual após tentar beijar Jordana à força Crédito: Divulgação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou nesta sexta-feira (6) Pedro Henrique Espindola por importunação sexual. O ex-participante do BBB26 tentou beijar à força a colega de confinamento Jordana na despensa do programa e decidiu deixar o reality após o episódio.

De acordo com informações da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, responsável pela investigação, todas as imagens do reality foram analisadas e submetidas a perícia técnica. Embora Pedro não tenha sido localizado para depor durante a apuração, a polícia afirma que "as provas reunidas e o laudo permitiram comprovar a materialidade do crime e atribuir a responsabilidade ao indiciado". O caso foi encaminhado ao Ministério Público.

O ex-BBB estava internado em tratamento psiquiátrico no Hospital San Julian, no Paraná, desde antes do indiciamento. A unidade confirmou à reportagem que Pedro passava por acompanhamento médico especializado, mas não informou se ele segue internado.

No dia 19 de janeiro, Pedro relatou à produção do programa que havia tentado beijar Jordana ao interpretar erroneamente gestos da colega como sinal de reciprocidade. "Estava há dias já querendo me segurar para não ficar olhando os outros, cobiçando os outros, as meninas, a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. Hoje, acabei caindo nisso. Olhei para ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, que tinha sido recíproco. Quando vi, era só coisa da minha cabeça", disse.

Ele ainda detalhou que o beijo foi motivado por um mal-entendido durante a conversa sobre um babyliss na despensa. "Tentei beijar ela. Entendi errado, não era isso que ela queria", completou Pedro.