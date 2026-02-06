REALITY SHOW

BBB 26: Jonas prepara estratégia para confundir adversários e proteger aliados do Paredão

Líder da semana articula plano junto a aliados para influenciar votos e surpreender rivais

Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:50

Líder Jonas traça plano com aliados para confundir rivais e influenciar votos no BBB 26 Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Jonas Sulzbach, líder da semana no BBB 26, reuniu seus aliados Alberto Cowboy, Edilson e Sarah Andrade na quinta-feira (5) para traçar uma estratégia que possa proteger o grupo durante a próxima formação do Paredão. O objetivo do veterano é induzir os rivais a acreditarem que uma “informação privilegiada” de Cowboy daria a um participante mais votado o direito de um Contragolpe, criando confusão na hora das escolhas.

“Precisamos fazer com que eles pensem que descobriram sozinhos essa informação. Assim, vão optar por alguém que não nos prejudique”, explicou Jonas aos aliados. Cowboy reforçou que, com a confusão, os adversários provavelmente escolheriam um alvo considerado neutro, evitando votos contra o grupo do líder. Sarah sugeriu que a ideia fosse espalhada de forma discreta e casual, em conversas rápidas durante a rotina da casa.

Jonas Sulzbach (BBB 12 e 26) 1 de 44

A estratégia de Jonas tem como objetivo fazer os outros brothers “pensarem duas vezes” antes de decidir seus votos, criando um efeito psicológico que pode favorecer o grupo do líder.