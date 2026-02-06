Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Jonas prepara estratégia para confundir adversários e proteger aliados do Paredão

Líder da semana articula plano junto a aliados para influenciar votos e surpreender rivais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:50

Jonas Sulzbach é do signo de Aquário
Líder Jonas traça plano com aliados para confundir rivais e influenciar votos no BBB 26 Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Jonas Sulzbach, líder da semana no BBB 26, reuniu seus aliados Alberto Cowboy, Edilson e Sarah Andrade na quinta-feira (5) para traçar uma estratégia que possa proteger o grupo durante a próxima formação do Paredão. O objetivo do veterano é induzir os rivais a acreditarem que uma “informação privilegiada” de Cowboy daria a um participante mais votado o direito de um Contragolpe, criando confusão na hora das escolhas.

“Precisamos fazer com que eles pensem que descobriram sozinhos essa informação. Assim, vão optar por alguém que não nos prejudique”, explicou Jonas aos aliados. Cowboy reforçou que, com a confusão, os adversários provavelmente escolheriam um alvo considerado neutro, evitando votos contra o grupo do líder. Sarah sugeriu que a ideia fosse espalhada de forma discreta e casual, em conversas rápidas durante a rotina da casa.

Jonas Sulzbach (BBB 12 e 26)

Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Jonas Sulzbach (Paredão) por Divulgação
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach passou o aniversário confinado no BBB 12 por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
BBB 26 errou a idade de Jonas Sulzbach por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas por Divulgação
Jonas Sulzbach por Divulgação
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach, do BBB 12 por Reprodução
Jonas Sulzbach, do BBB 12 por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach passou o aniversário confinado no BBB 12 por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
1 de 44
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo

A estratégia de Jonas tem como objetivo fazer os outros brothers “pensarem duas vezes” antes de decidir seus votos, criando um efeito psicológico que pode favorecer o grupo do líder.

Na madrugada de sexta-feira (6), Jonas também aproveitou para conversar com Edilson e Gabriela sobre suas possíveis indicações ao Paredão. Entre os nomes citados estão Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo, reforçando que pretende retribuir as indicações que recebeu do trio na dinâmica do Big Fone. “Não é só escolher alguém que possa sair. É colocar quem realmente me colocou no Paredão”, disse.

Leia mais

Imagem - Saiba quando será a estreia de William Bonner no Globo Repórter

Saiba quando será a estreia de William Bonner no Globo Repórter

Imagem - Como é a mansão de Caetano Veloso no Rio Vermelho, um refúgio cultural com saraus e encontros de artistas

Como é a mansão de Caetano Veloso no Rio Vermelho, um refúgio cultural com saraus e encontros de artistas

Imagem - BBB 26: Pedro é indiciado por importunação sexual após tentativa de beijo forçado em Jordana

BBB 26: Pedro é indiciado por importunação sexual após tentativa de beijo forçado em Jordana

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens