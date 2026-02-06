Saiba quando será a estreia de William Bonner no Globo Repórter

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:33
William Bonner já tem data marcada para a sua estreia como apresentador do Globo Repórter da TV Globo: o programa retorna à grade com ele no comando no dia 20 de fevereiro de 2026, ao lado de Sandra Annenberg, conforme divulgado pela emissora e especialistas em televisão.
A estreia vai marcar um novo capítulo na carreira do jornalista, que deixou a bancada do Jornal Nacional em outubro de 2025 após 29 anos como âncora, e que agora assume um formato mais aprofundado de reportagens aos encontros semanais do Globo Repórter.
A nova temporada da atração está sendo preparada nos mínimos detalhes e traz um cenário renovado. Em evento promovido pela Globo, foi divulgado que o programa vai apostar em uma atmosfera mais informal e dialogada, com Bonner e Sandra conversando diretamente com o público, inclusive sem o uso de teleprompter em algumas edições.
William Bonner
A estratégia simboliza uma transição planejada pelo jornalista, que afirmou em entrevistas que há muito tempo desejava atuar no formato do Globo Repórter, uma das principais séries documentais e jornalísticas da emissora, com foco em temas como viagens, questões sociais, saúde e meio ambiente.
A primeira edição com Bonner deve ir ao ar com reportagens diretamente dos Estados Unidos, incluindo episódios produzidos em Nova York, reforçando a aposta da Globo em dar ao jornalista um espaço para explorar reportagens especiais em locais internacionais logo no início da sua trajetória no programa.