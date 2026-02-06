TELEVISÃO

Saiba quando será a estreia de William Bonner no Globo Repórter

Jornalista deixa bancada do Jornal Nacional e assume atração semanal com episódio especial em fevereiro

Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:33

William Bonner estreia no Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg Crédito: Reprodução/TV Globo

William Bonner já tem data marcada para a sua estreia como apresentador do Globo Repórter da TV Globo: o programa retorna à grade com ele no comando no dia 20 de fevereiro de 2026, ao lado de Sandra Annenberg, conforme divulgado pela emissora e especialistas em televisão.

A estreia vai marcar um novo capítulo na carreira do jornalista, que deixou a bancada do Jornal Nacional em outubro de 2025 após 29 anos como âncora, e que agora assume um formato mais aprofundado de reportagens aos encontros semanais do Globo Repórter.

A nova temporada da atração está sendo preparada nos mínimos detalhes e traz um cenário renovado. Em evento promovido pela Globo, foi divulgado que o programa vai apostar em uma atmosfera mais informal e dialogada, com Bonner e Sandra conversando diretamente com o público, inclusive sem o uso de teleprompter em algumas edições.

William Bonner 1 de 7

A estratégia simboliza uma transição planejada pelo jornalista, que afirmou em entrevistas que há muito tempo desejava atuar no formato do Globo Repórter, uma das principais séries documentais e jornalísticas da emissora, com foco em temas como viagens, questões sociais, saúde e meio ambiente.