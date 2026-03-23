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Henri Castelli abre o jogo sobre convulsões no BBB 26: ‘Exaustão e ansiedade’

Ator teve problemas de saúde e ficou apenas dois dias no reality

Felipe Sena

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:15

Henri Castelli falou sobre problemas de saúde Crédito: Reprodução | Instagram

Após ter deixado o BBB 26 dois dias após a estreia, por causa de problemas de saúde, Henri Castelli abriu o jogo de como está seu quadro de saúde.

“Está tudo perfeito. Não tem nada, não teve sequela nenhuma. Foi realmente exaustão, foi privação de sono”, disse ao Gshow.

Henri Castelli (BBB 26) 1 de 10

O artista explicou que entrou no BBB com preocupações que envolviam sua mãe, Tereza, e seus filhos, Lucas e Maria Gabriela, o que acabou despertando um quadro de ansiedade no ator.

“Eu estava com uma obra, estava deixando os meus filhos lá nos Estados Unidos, preocupado com como a minha mãe ia se virar sozinha lá em outro país. Eu estava muito preocupado, então isso me deixou muito ansioso, com privação de sono”, disse.

Henri Castelli ainda revelou que tem seguido com acompanhamento médico. “Estou com o doutor e com o neurologista, os melhores do Brasil comigo. Falo com eles todos os dias, além da psiquiatra”, detalhou.

Henri Castelli passou mal durante a primeira Prova do Líder do BBB 26, que durou mais de 10 horas. O ator teve duas crises. A primeira por volta das 9h de 14 de janeiro, com enrijecimento muscular e perda de consciência.