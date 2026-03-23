Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Henri Castelli abre o jogo sobre convulsões no BBB 26: ‘Exaustão e ansiedade’

Ator teve problemas de saúde e ficou apenas dois dias no reality

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:15

Henri Castelli falou sobre problemas de saúde
Henri Castelli falou sobre problemas de saúde Crédito: Reprodução | Instagram

Após ter deixado o BBB 26 dois dias após a estreia, por causa de problemas de saúde, Henri Castelli abriu o jogo de como está seu quadro de saúde.

“Está tudo perfeito. Não tem nada, não teve sequela nenhuma. Foi realmente exaustão, foi privação de sono”, disse ao Gshow.

Henri Castelli (BBB 26)

Henri Castelli por Reprodução/TV Globo
Henri Castelli pagará R$ 438 mil por uso indevido de camarote do SPFC por Reprodução/Redes Sociais
Filho de Henri Castelli é bastante alto por Reprodução
Henri Castelli por Reprodução
Henri Castelli sendo barr por Reprodução I Veja
Henri Castelli no Tivoli Ecoresort Praia do Forte por Reprodução I Instagram
Henri Castelli por Redes sociais
Henri Castelli conta que já foi confundido com Bradley Cooper nos Estados Unidos por Reprodução
henri por Reprodução/Instagram
Henri Castelli pagará R$ 438 mil por uso indevido de camarote do SPFC por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Henri Castelli por Reprodução/TV Globo

Leia mais

Imagem - Henri Castelli pede aumento milionário em indenização e alega sequelas permanentes após agressão

Henri Castelli pede aumento milionário em indenização e alega sequelas permanentes após agressão

Imagem - Henri Castelli relata desespero após convulsões no BBB 26: 'Comecei a chorar, fiquei com medo de morrer'

Henri Castelli relata desespero após convulsões no BBB 26: 'Comecei a chorar, fiquei com medo de morrer'

Imagem - Henri Castelli fala pela 1ª vez após sofrer duas convulsões dentro do BBB: 'Assustado ainda'

Henri Castelli fala pela 1ª vez após sofrer duas convulsões dentro do BBB: 'Assustado ainda'

O artista explicou que entrou no BBB com preocupações que envolviam sua mãe, Tereza, e seus filhos, Lucas e Maria Gabriela, o que acabou despertando um quadro de ansiedade no ator.

“Eu estava com uma obra, estava deixando os meus filhos lá nos Estados Unidos, preocupado com como a minha mãe ia se virar sozinha lá em outro país. Eu estava muito preocupado, então isso me deixou muito ansioso, com privação de sono”, disse.

Henri Castelli ainda revelou que tem seguido com acompanhamento médico. “Estou com o doutor e com o neurologista, os melhores do Brasil comigo. Falo com eles todos os dias, além da psiquiatra”, detalhou.

Henri Castelli passou mal durante a primeira Prova do Líder do BBB 26, que durou mais de 10 horas. O ator teve duas crises. A primeira por volta das 9h de 14 de janeiro, com enrijecimento muscular e perda de consciência.

Os exames descartaram epilepsia, apontando crise convulsiva por estresse e privação de sono pré-existentes. A produção do programa optou pela saída do ator após a segunda crise para garantir sua segurança.

Tags:

bbb 26 Henri Castelli

Mais recentes

Imagem - Zagueiro do FC Porto, Thiago Silva abre o coração sobre a morte da mãe: ‘Viu 999 jogos, mas não o mil’

Zagueiro do FC Porto, Thiago Silva abre o coração sobre a morte da mãe: ‘Viu 999 jogos, mas não o mil’
Imagem - Alerta de ansiedade: 3 signos precisam proteger o sistema nervoso da agitação astral nesta segunda (23 de março)

Alerta de ansiedade: 3 signos precisam proteger o sistema nervoso da agitação astral nesta segunda (23 de março)
Imagem - BBB 26: Juliano Floss ganha apoio de Xuxa, Anitta e Juliette em mutirão contra Jonas no Paredão

BBB 26: Juliano Floss ganha apoio de Xuxa, Anitta e Juliette em mutirão contra Jonas no Paredão

MAIS LIDAS

Imagem - Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador
01

Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador

Imagem - Narrador da TV Bahia recebe ataques de torcedores em derrota do Esquadrão: ‘chegou o dia que vou processar uma pessoa'
02

Narrador da TV Bahia recebe ataques de torcedores em derrota do Esquadrão: ‘chegou o dia que vou processar uma pessoa'

Imagem - Caixa suspende Pix Saque e Pix Troco em lotéricas e muda acesso ao dinheiro em espécie
03

Caixa suspende Pix Saque e Pix Troco em lotéricas e muda acesso ao dinheiro em espécie

Imagem - Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona
04

Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona