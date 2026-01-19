Acesse sua conta
Henri Castelli relata desespero após convulsões no BBB 26: 'Comecei a chorar, fiquei com medo de morrer'

Ator sofreu duas crises em um curto intervalo de tempo e deixou o reality show por recomendações médicas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:17

Henri Castelli durante entrevista ao Fantástico
Henri Castelli durante entrevista ao Fantástico Crédito: Reprodução/TV Globo

Henri Castelli desabafou sobre as crises convulsivas que sofreu durante sua participação no BBB 26. O ator precisou deixar o reality show no terceiro dia de confinamento, após apresentar duas convulsões em um curto intervalo de tempo. Em entrevista ao Fantástico, exibida no domingo (18), ele relatou o medo intenso que sentiu ao perceber a gravidade da situação.

"Eu fiquei em pânico. Não sabia da gravidade do que estava acontecendo. Pensei: ‘Como vamos parar isso?’. Comecei a chorar e fiquei com medo de morrer", contou o ator à jornalista Renata Ceribelli.

Henri entrou no programa na segunda-feira (12) e, dois dias depois, durante uma prova de resistência, teve a primeira convulsão. Ele foi socorrido, levado ao hospital, passou por exames e recebeu alta, retornando para a casa. Pouco tempo depois, porém, sofreu uma segunda crise. Por orientação médica, deixou definitivamente o programa. 

Ainda abalado, o ator afirmou que está bem, mas segue em estado de alerta. "Os exames foram conclusivos de que estou bem. Não tive nenhuma sequela, nada apareceu no cérebro ou no corpo. Mas ainda estou assustado, faz pouco tempo".

Segundo Henri, os sinais de que algo não estava certo começaram antes da primeira convulsão. "Cinco horas antes eu já fui tendo sinais. Eu bambeei forte, como se fosse uma folha de papel. Minha vista começou a embaralhar, mas eu continuei na prova", relembrou.

Ele descreveu a sensação: "A coisa vai te puxando como se alguém tivesse uma corda na sua cabeça. Eu não conseguia me movimentar, eu só conseguia brigar contra mim, eu mesmo, porque os músculos enrijecem. Eu caí sabendo que eu estava caindo".

O ator não se recorda da segunda convulsão. "Eu cheguei no hospital, só que eu não sabia. Eu vi uma porta, um clarão abrindo. Eu falei: 'O que aconteceu? Eu tô na casa? É uma prova'. Nessa hora, eu fiquei em pânico", contou. "Eu não sabia da gravidade, mas é evidente. Se você pensar: de novo um ataque? Daqui a pouco vou ter o terceiro, o quarto, o que vai acontecer? Comecei a chorar, comecei a ficar com medo de morrer. Eu não sabia o que podia acontecer".

O neurologista Bruno Castelo Branco, que atendeu o ator, explicou ao Fantástico que a convulsão é causada por uma descarga elétrica intensa no cérebro, que pode provocar perda momentânea de consciência e espasmos musculares. Apesar do susto, ele afirmou que Henri não tem diagnóstico de epilepsia.

"Os exames dele deram todos normais. Não tem nenhuma alteração na sua função dos rins, do fígado, nada que pudesse justificar a crise. Principalmente o exame do cérebro dele é completamente normal", disse. "Ele teve um diagnóstico de uma crise convulsiva por estar sob um estresse muito forte, por ter privação de sono nos dias que antecederam a entrada à casa – e, na própria casa, por estar participando de uma prova fisicamente muito demandante", completou.

Henri revelou sofrer de insônia crônica e disse que dormiu mal durante todo o mês que antecedeu sua entrada no programa. "Mal é cochilar, acordar, cochilar, acordar, até um ponto em que você passa o dia inteiro exausto", afirmou.

Após o episódio, o ator disse que passou a usar medicação e que a experiência serviu como um alerta. "É um gatilho para uma mudança grande de vida. Preciso cortar certos hábitos, diminuir o ritmo e cuidar mais da minha saúde", declarou. Ele também minimizou uma fala feita dentro do programa sobre tomar vinho todo dia de manhã. "Isso é bobagem. É papo de piscina. O que eu quero mudar é o ritmo de trabalho, o estilo de vida. Não tenho mais condições de tomar a frente de tudo e ficar me estressando nesse nível".

Henri contou que pretende manter acompanhamento médico e psicológico, inclusive à distância, quando retornar a Miami, nos Estados Unidos, onde mora com a mãe e um dos filhos, Lucas, fruto do antigo relacionamento com a modelo Isabeli Fontana. A filha mais nova, Maria Eduarda, mora no Brasil com a mãe, Juliana Despirito.

"Agora é voltar para casa, voltar para a minha mãe, voltar para os meus filhos, voltar para minha vida, voltar a trabalhar. Com a coragem de sempre, mas com muitos outros cuidados. Sem tanta pressa, sem tanta ansiedade", concluiu.

