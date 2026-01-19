Acesse sua conta
BBB 26: Jordana relata que Pedro pegou sua roupa íntima sem permissão antes da desistência

Participante contou que não autorizou o brother a mexer em seus pertences pessoais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 08:32

Jordana relatou ter sido assediada por Pedro no BBB 26
Jordana relatou ter sido assediada por Pedro no BBB 26 Crédito: Reprodução/Instagram

Um dia antes de Pedro desistir do BBB 26, Jordana já havia reclamado de uma situação envolvendo o vendedor ambulante. Ainda no sábado (17), ela relatou aos colegas de confinamento que o brother pegou uma roupa íntima sua sem permissão. No domingo (18), ela foi vítima de um assédio por parte de Pedro, que chegou a segurar seu pescoço e tentar beijá-la à força. Logo depois, o curitibano apertou o botão da desistência e abandonou o programa.

"Eu falei: ‘Eu agradeço a gentileza, mas não te pedi. É uma roupa íntima minha e não te dei essa liberdade.’ Que loucura, gente. Tá ficando muito estranho. Não é implicância, é a roupa que eu estava tomando banho. É como pegar sua cueca, sua calcinha. E pegou sem me avisar. Tá ficando preocupante", falou Jordana.

No dia seguinte, a participante relatou aos colegas que foi abordada por Pedro sem consentimento dentro da despensa da casa. "Ele pegou minha roupa íntima. O que ele pode ter feito?".

