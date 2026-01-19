BBB 26

Equipe de Pedro, do BBB 26, abandona redes sociais após denúncia de assédio: 'Não compactuamos'

Administradores do perfil do ex-brother se manifestaram após a desistência do reality e anunciaram o encerramento do trabalho

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 07:16

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana Crédito: Reprodução

A equipe responsável por administrar as redes sociais de Pedro Henrique, do Big Brother Brasil 26, anunciou o encerramento dos trabalhos após a desistência do brother e a acusação de assédio feita por Jordana Morais dentro da casa. O posicionamento foi publicado no Instagram e compartilhado pelo perfil oficial do vendedor ambulante.

"Diante das situações que vieram a público, deixo claro que não compactuamos com comportamentos que contrariem princípios básicos de respeito, responsabilidade e convivência. Esses valores são inegociáveis para a equipe e sempre nortearam nossa atuação", diz um trecho da nota.

A última publicação feita pelos administradores foi um vídeo que mostra o momento em que Pedro aperta o botão da desistência e deixa o reality show da TV Globo.

Entenda o caso

Pedro Henrique, de 22 anos, decidiu sair do BBB 26 na noite deste domingo (18), minutos após Jordana Morais, de 29 anos, relatar aos colegas que teria sido assediada pelo então brother dentro da despensa da casa.

Segundo Jordana, ela procurava um babyliss para se arrumar para o programa ao vivo quando Pedro a acompanhou até o local. "Ele abriu a despensa, me ajudou, veio e falou: ‘deixa eu te ajudar’. Eu achei estranho, mas pensei: ‘ele não bate bem, tudo bem, vou ignorar’", relatou.

A sister contou que, ao tentar sair do cômodo, foi pressionada contra a parede. "Ele segurou, senti a mão dele no meu pescoço", disse. Ainda de acordo com Jordana, ao questionar a atitude, ouviu como resposta: "Estou fazendo o que eu tenho vontade de fazer". Após o relato, Pedro apertou o botão de desistência e deixou o programa.