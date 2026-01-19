Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Equipe de Pedro, do BBB 26, abandona redes sociais após denúncia de assédio: 'Não compactuamos'

Administradores do perfil do ex-brother se manifestaram após a desistência do reality e anunciaram o encerramento do trabalho

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 07:16

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana Crédito: Reprodução

A equipe responsável por administrar as redes sociais de Pedro Henrique, do Big Brother Brasil 26, anunciou o encerramento dos trabalhos após a desistência do brother e a acusação de assédio feita por Jordana Morais dentro da casa. O posicionamento foi publicado no Instagram e compartilhado pelo perfil oficial do vendedor ambulante. 

"Diante das situações que vieram a público, deixo claro que não compactuamos com comportamentos que contrariem princípios básicos de respeito, responsabilidade e convivência. Esses valores são inegociáveis para a equipe e sempre nortearam nossa atuação", diz um trecho da nota.

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana

Equipe de Pedro, do 'BBB 26', abandonou trabalho nas redes por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro tentou beijar Jordana por Reprodução
Pedro por Reprodução
1 de 11
Equipe de Pedro, do 'BBB 26', abandonou trabalho nas redes por Reprodução

A última publicação feita pelos administradores foi um vídeo que mostra o momento em que Pedro aperta o botão da desistência e deixa o reality show da TV Globo.

Entenda o caso

Pedro Henrique, de 22 anos, decidiu sair do BBB 26 na noite deste domingo (18), minutos após Jordana Morais, de 29 anos, relatar aos colegas que teria sido assediada pelo então brother dentro da despensa da casa.

Leia mais

Imagem - Traída, mulher de Pedro, do BBB 26, é chamada de 'grávida de Taubaté' e desabafa: 'Autoestima baixa'

Traída, mulher de Pedro, do BBB 26, é chamada de 'grávida de Taubaté' e desabafa: 'Autoestima baixa'

Imagem - VÍDEO: VEJA o que Pedro fez com Jordana na despensa do BBB 26

VÍDEO: VEJA o que Pedro fez com Jordana na despensa do BBB 26

Imagem - Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro

Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro

Segundo Jordana, ela procurava um babyliss para se arrumar para o programa ao vivo quando Pedro a acompanhou até o local. "Ele abriu a despensa, me ajudou, veio e falou: ‘deixa eu te ajudar’. Eu achei estranho, mas pensei: ‘ele não bate bem, tudo bem, vou ignorar’", relatou.

A sister contou que, ao tentar sair do cômodo, foi pressionada contra a parede. "Ele segurou, senti a mão dele no meu pescoço", disse. Ainda de acordo com Jordana, ao questionar a atitude, ouviu como resposta: "Estou fazendo o que eu tenho vontade de fazer". Após o relato, Pedro apertou o botão de desistência e deixou o programa.

Pedro, participante do BBB 26

Esposa de Pedro se pronuncia após participante do BBB revelar traição por Reprodução/Instagram
Pedro e Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro chora em conversa com Brigido na área externa do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Pedro chora em conversa com Brigido na área externa do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
Pedro, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Pedro, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
1 de 11
Esposa de Pedro se pronuncia após participante do BBB revelar traição por Reprodução/Instagram

Tags:

tv Globo Globo Pedro Assédio Reality Show Reality bbb 26 Bbb26 Jordana

Mais recentes

Imagem - Tadeu Schmidt diz que Pedro seria expulso do BBB 26 após assédio a Jordana: 'Atitude inaceitável'

Tadeu Schmidt diz que Pedro seria expulso do BBB 26 após assédio a Jordana: 'Atitude inaceitável'
Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
Imagem - O amor começa a dar certo: depois de tanta turbulência, 5 signos vivem uma virada nos relacionamentos nesta semana (entre 19 e 25 de janeiro)

O amor começa a dar certo: depois de tanta turbulência, 5 signos vivem uma virada nos relacionamentos nesta semana (entre 19 e 25 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro
01

Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
02

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade
03

RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade

Imagem - Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro
04

Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro