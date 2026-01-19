Acesse sua conta
Traída, mulher de Pedro, do BBB 26, é chamada de 'grávida de Taubaté' e desabafa: 'Autoestima baixa'

Rayne Luiza rebateu as especulações de que estaria envolvida em uma estratégia de marketing para ficar famosa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 06:54

Mulher de Pedro, do 'BBB 26', mostra foto grávida
Mulher de Pedro, do 'BBB 26', mostra foto grávida Crédito: Reprodução/Instagram

Rayne Luiza chamou a atenção ao apagar as fotos ao lado de Pedro após a polêmica saída do marido do BBB 26. O vendedor ambulante assediou Jordana dentro da despensa da casa e, logo depois, apertou o botão de desistência. Rayne deixou de segui-lo nas redes sociais e retirou da bio do Instagram a informação de que era esposa do brother. Em meio à repercussão, ela ainda desmentiu comentários de que estaria envolvida em um plano de marketing para ganhar fama.

Ray falou sobre as traições de Pedro e desabafou sobre as especulações de que ela não estaria grávida. Os boatos começaram porque, apesar de estar no sétimo mês de gestação, ela não havia postado fotos gestante em seu perfil. Alguns internautas passaram a chamá-la de  "grávida de Taubaté", um apelido que a paranaense considerou ofensivo.

Pedro, participante do BBB 26

Esposa de Pedro se pronuncia após participante do BBB revelar traição por Reprodução/Instagram
Pedro e Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro chora em conversa com Brigido na área externa do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Pedro chora em conversa com Brigido na área externa do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
Pedro, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Pedro, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
1 de 11
Esposa de Pedro se pronuncia após participante do BBB revelar traição por Reprodução/Instagram

"Não sei se as mulheres vão me entender, mas minha autoestima na gravidez ficou lá embaixo. Alterou tudo no meu corpo. Barriga que cresce, hormônio… Não estou me achando das mais bonitas para postar foto grávida. Mas vou deixar um registro aqui para ver se vocês acreditam", disse Ray, um dia antes desistência do então marido, ao publicar uma imagem recente e outra do chá revelação, quando descobriu que espera uma menina, Aurora.

Ela também explicou que evita a exposição nas redes sociais desde o início da gravidez. "Minha mãe postou foto minha. Até pedi para ela tirar, porque não queria que me vissem grávida. Não queria essa foto circulando e ela tirou. Nunca cheguei a postar foto de gravidez. Acho que só as roupinhas da Aurora eu mostrei. Tinha foto no perfil do Pedro do nosso chá revelação. Não sei lidar com rede social", contou.

Relembre a primeira festa do BBB 26

Relembre a primeira festa do BBB 26 por Reprodução
Relembre a primeira festa do BBB 26 por Reprodução
Relembre a primeira festa do BBB 26 por Reprodução
Relembre a primeira festa do BBB 26 por Reprodução
Relembre a primeira festa do BBB 26 por Reprodução
Relembre a primeira festa do BBB 26 por Reprodução
Relembre a primeira festa do BBB 26 por Reprodução
Relembre a primeira festa do BBB 26 por Reprodução
1 de 8
Relembre a primeira festa do BBB 26 por Reprodução

A paranaense também usou as redes sociais para rebater críticas de que Pedro repetir sobre a traição na casa teria sido combinada entre eles antes do confinamento. A estratégia seria para que ela pudesse crescer também nas redes. No Instagram, até o fechamento desta reportagem, Rayne somava 465 mil seguidores. Já Pedro, que participou do reality da TV Globo, conta com cerca de 165 mil fãs. Chamou a atenção a presença de um contato profissional na bio da futura mãe.

"Não é jogada de marketing. Quem perderia R$ 6 milhões para deixar a mulher famosa na internet? Sobre minha bio, deixei esse e-mail porque muita gente tirou foto comigo na casa de vidro. Não vou dizer que quero ou não virar influenciadora. Não sei o dia de amanhã", explicou.

No último sábado (17), Ray desabafou sobre o cansaço emocional com os pedidos para comentar as traições de Pedro e evitou até citar o nome do então marido.

"Eu vou falar rapidamente, já estou 'por aqui' desse assunto e parece que a pessoa não vai esquecer isso. Não vou ofender nem defender e não vou tocar no assunto. Isso aconteceu no início do nosso namoro, não foi combinado, jogada de marketing. Não. Acho que ninguém em sã consciência fica falando em rede nacional, dizendo inúmeras vezes, a pessoa não esqueceu, já tinha sido superado, a vida seguiu e isso continua... Não sei se é algo que aconteceu, se ele não se perdoou. Não sei dizer", justificou.

Tags:

Bbb tv Globo Globo Pedro Assédio Reality Show Reality bbb 26 Bbb26 Jordana

