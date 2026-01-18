FIM DO CASAMENTO?

BBB 26: após assédio, esposa de Pedro apaga fotos, tira status de casada e deixa de segui-lo nas redes

Movimento de Rayne Luiza acontece em meio à repercussão de falas do brother sobre traição e à desistência do participante do reality

Fernanda Varela

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 21:08

Pedro e a esposa Crédito: Reprodução

A esposa de Pedro Henrique, participante do Big Brother Brasil 26, movimentou as redes sociais nesta semana ao apagar fotos com o marido, retirar a identificação de esposa da biografia do Instagram e deixar de segui-lo. As mudanças chamaram atenção do público e ampliaram a repercussão em torno do brother, que desistiu do reality após uma sequência de polêmicas dentro da casa.

A mulher em questão é Rayne Luiza, que está grávida do primeiro filho do casal. Desde a entrada de Pedro no programa, o relacionamento vinha sendo assunto recorrente fora do confinamento, especialmente após o participante relatar mais de uma vez que traiu Rayne no início da relação e que foi perdoado por ela. As falas foram exibidas ao vivo e repercutiram negativamente nas redes sociais.

Durante o programa, Pedro citou a traição em conversas com outros participantes, reforçando que o episódio fazia parte do passado do casal. Do lado de fora, no entanto, o assunto ganhou outra dimensão, principalmente pelo fato de Rayne estar grávida e exposta à curiosidade e aos ataques de internautas.

O clima em torno do brother se agravou após a exibição de cenas envolvendo sua aproximação com a participante Jordana Morais, o que gerou debates nas redes e levou parte do público a acusá-lo de comportamento inadequado. Pouco depois, a TV Globo anunciou oficialmente a desistência de Pedro do BBB 26, em comunicado feito por Tadeu Schmidt durante a programação.

Até o momento, Rayne Luiza não se pronunciou oficialmente sobre o motivo das mudanças em suas redes sociais. A assessoria da TV Globo também não comentou se houve contato entre a produção do programa e a família do ex-participante após a desistência.