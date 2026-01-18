Acesse sua conta
BBB 26 passa a ter dois participantes baianos após maratona de 120 horas no quarto branco

Ex-morador de rua e pai, Leandro entra oficialmente no reality ao lado de outros três jogadores

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 09:21

A Bahia voltou a marcar presença no Big Brother Brasil 26. Leandro, de 42 anos, natural de Salvador e morador de Itapuã, entrou oficialmente no reality após o fim da dinâmica do quarto branco, que durou cerca de 120 horas e terminou neste fim de semana. Com o encerramento da disputa, ele e outros três participantes passaram a integrar de vez a casa: Chaiany, Gabriela e Matheus. A edição agora conta com dois baianos no elenco, já que Edilson Capetinha também participa do programa.

Produtor cultural e arte-educador, Leandro ficou conhecido do público durante a Casa de Vidro Nordeste, montada em Salvador, e chamou atenção pela trajetória de vida marcada por dificuldades. Criado pela avó, ao lado de dois irmãos, trabalhou desde criança para ajudar em casa e enfrentou um período de extrema vulnerabilidade social, quando chegou a viver nas ruas.

Ainda na infância, demonstrou interesse pelas artes. Aos 8 anos, já se aproximava do universo artístico, caminho que o levou à formação em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia, tornando-se o primeiro da família a concluir o ensino superior. Apesar da formação, ele relata frustrações profissionais por não ter conseguido viver da música como imaginava.

Pai de uma menina de 11 anos, Leandro vê a participação no programa como uma oportunidade de transformação pessoal e familiar. Reservado e desconfiado à primeira vista, ele se define como alguém organizado, corajoso e apaixonado pela vida, além de acreditar que sua história pode gerar identificação com o público.

A dinâmica do quarto branco reuniu todos os participantes preteridos na dinâmica da casa de vidro.

