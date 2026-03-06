ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (6) para ganhar dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se nos últimos dias o clima era de sonho e romance meloso, apague essa imagem. Nesta sexta-feira, 6 de março de 2026, Vênus, o planeta do desejo e do dinheiro, deixa as águas de Peixes e invade o signo de Áries.

Saímos do "espero que aconteça" para o "vou fazer acontecer". No zodíaco, Vênus em Áries é direta, rápida e não tem medo de cara feia. A sorte hoje não vai cair no colo de quem está dormindo; ela vai atrás de quem tem coragem, de quem toma a iniciativa e de quem confia no próprio taco. Com a Lua em Libra pedindo equilíbrio, o segredo é agir com estratégia, mas com a determinação de um vencedor.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



Você é o dono da festa hoje. Seu poder de sedução e sua coragem estão no teto. No trabalho e na loteria, a sorte sorri para a sua ousadia. Se quer algo, não peça licença: vá e busque! Números da sorte: 1, 10, 28

Touro (20/04 a 20/05)

Sua regente, Vênus, pede um pouco de mistério hoje. A sorte pode estar nos bastidores ou em algo que você sentiu intuitivamente. No amor, o passado pode dar as caras, mas mantenha o foco no que te traz paz. Números da sorte: 6, 15, 42

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Uma conversa em um grupo de amigos ou um evento pode trazer aquela dica de ouro para um ganho rápido. Seja ágil, pois as oportunidades hoje passam voando pela sua frente. Números da Sorte: 5, 14, 33



Câncer (21/06 a 22/07)

Vênus está brilhando em seu signo. é hora de ser visto e reconhecido. No trabalho, use seu charme para conquistar aliados. No amor, você busca alguém que some e que brilhe ao seu lado. Números da sorte: 9, 27, 48

Leão (23/07 a 22/08)

O amor e a sorte hoje pedem novos horizontes. Saia da rotina, se puder planejar uma viagem ou estudar algo novo, vá fundo. Seu entusiasmo será o ímã que vai atrair as melhores oportunidades do dia. Números da sorte: 3, 21, 50

Virgem (23/08 a 22/09)

Vênus pede que você se entregue mais às paixões e menos aos cálculos. No financeiro, sua capacidade de enxergar o que ninguém vê pode te ajudar a renegociar dívidas ou lucrar. Números da sorte: 8, 17, 55

Libra (23/09 a 22/10)

Vênus chegou no seu signo oposto, colocando as parcerias em foco. O outro vai tomar a frente, e você precisará de diplomacia para lidar com tanta pressa. Negociações e contratos ganham uma velocidade incrível. Números da sorte: 7, 25, 39

Escorpião (23/10 a 21/11)

A sorte hoje se esconde na sua rotina e na sua disciplina. Você terá um pique invejável para resolver pendências. Um flerte pode surgir onde você menos espera: na academia ou no trabalho. Números da sorte: 2, 11, 44



Sagitário (22/11 a 21/12)

A Lua e Vênus estão trabalhando para o seu prazer. O dia é de pura sorte, romance e magnetismo. Use sua criatividade para tudo: de projetos autorais a palpites na loteria. Números da sorte: 12, 30, 52

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Seu lar pede mais beleza e movimento. Trazer a família para perto ou cuidar do seu espaço vai te renovar. No trabalho, a diplomacia será sua melhor ferramenta para resolver impasses domésticos ou imobiliários. Números da sorte: 4, 20, 47

Aquário (20/01 a 18/02)



É um dia de muitas reuniões produtivas e trocas de mensagens rápidas. Use sua coragem para defender suas ideias e convencer as pessoas. Números da sorte: 11, 29, 58

Peixes (20/02 a 20/03)

Vênus entrou na sua casa do dinheiro. Isso sinaliza sorte financeira e ganhos através do seu próprio esforço e talento. No amor, o momento pede para valorizar o que é sólido, real e seguro. Números da sorte: 13, 31, 60