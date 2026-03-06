Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (6) para ganhar dinheiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de março de 2026 às 06:00
Se nos últimos dias o clima era de sonho e romance meloso, apague essa imagem. Nesta sexta-feira, 6 de março de 2026, Vênus, o planeta do desejo e do dinheiro, deixa as águas de Peixes e invade o signo de Áries.
Saímos do "espero que aconteça" para o "vou fazer acontecer". No zodíaco, Vênus em Áries é direta, rápida e não tem medo de cara feia. A sorte hoje não vai cair no colo de quem está dormindo; ela vai atrás de quem tem coragem, de quem toma a iniciativa e de quem confia no próprio taco. Com a Lua em Libra pedindo equilíbrio, o segredo é agir com estratégia, mas com a determinação de um vencedor.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.