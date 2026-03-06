Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (6) para ganhar dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se nos últimos dias o clima era de sonho e romance meloso, apague essa imagem. Nesta sexta-feira, 6 de março de 2026, Vênus, o planeta do desejo e do dinheiro, deixa as águas de Peixes e invade o signo de Áries.

Saímos do "espero que aconteça" para o "vou fazer acontecer". No zodíaco, Vênus em Áries é direta, rápida e não tem medo de cara feia. A sorte hoje não vai cair no colo de quem está dormindo; ela vai atrás de quem tem coragem, de quem toma a iniciativa e de quem confia no próprio taco. Com a Lua em Libra pedindo equilíbrio, o segredo é agir com estratégia, mas com a determinação de um vencedor.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • Você é o dono da festa hoje. Seu poder de sedução e sua coragem estão no teto. No trabalho e na loteria, a sorte sorri para a sua ousadia. Se quer algo, não peça licença: vá e busque!
  • Números da sorte: 1, 10, 28

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Sua regente, Vênus, pede um pouco de mistério hoje. A sorte pode estar nos bastidores ou em algo que você sentiu intuitivamente. No amor, o passado pode dar as caras, mas mantenha o foco no que te traz paz.
  • Números da sorte: 6, 15, 42

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Uma conversa em um grupo de amigos ou um evento pode trazer aquela dica de ouro para um ganho rápido. Seja ágil, pois as oportunidades hoje passam voando pela sua frente.
  • Números da Sorte: 5, 14, 33

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Vênus está brilhando em seu signo. é hora de ser visto e reconhecido. No trabalho, use seu charme para conquistar aliados. No amor, você busca alguém que some e que brilhe ao seu lado. 
  • Números da sorte: 9, 27, 48

  • Leão (23/07 a 22/08)
    O amor e a sorte hoje pedem novos horizontes. Saia da rotina, se puder planejar uma viagem ou estudar algo novo, vá fundo. Seu entusiasmo será o ímã que vai atrair as melhores oportunidades do dia.
  • Números da sorte: 3, 21, 50

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Vênus pede que você se entregue mais às paixões e menos aos cálculos. No financeiro, sua capacidade de enxergar o que ninguém vê pode te ajudar a renegociar dívidas ou lucrar.
  • Números da sorte: 8, 17, 55

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Vênus chegou no seu signo oposto, colocando as parcerias em foco. O outro vai tomar a frente, e você precisará de diplomacia para lidar com tanta pressa. Negociações e contratos ganham uma velocidade incrível.
  • Números da sorte: 7, 25, 39

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    A sorte hoje se esconde na sua rotina e na sua disciplina. Você terá um pique invejável para resolver pendências. Um flerte pode surgir onde você menos espera: na academia ou no trabalho.
  • Números da sorte: 2, 11, 44

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    A Lua e Vênus estão trabalhando para o seu prazer. O dia é de pura sorte, romance e magnetismo. Use sua criatividade para tudo: de projetos autorais a palpites na loteria.
  • Números da sorte: 12, 30, 52

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Seu lar pede mais beleza e movimento. Trazer a família para perto ou cuidar do seu espaço vai te renovar. No trabalho, a diplomacia será sua melhor ferramenta para resolver impasses domésticos ou imobiliários.
  • Números da sorte: 4, 20, 47

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • É um dia de muitas reuniões produtivas e trocas de mensagens rápidas. Use sua coragem para defender suas ideias e convencer as pessoas.
  • Números da sorte: 11, 29, 58

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Vênus entrou na sua casa do dinheiro. Isso sinaliza sorte financeira e ganhos através do seu próprio esforço e talento. No amor, o momento pede para valorizar o que é sólido, real e seguro.
  • Números da sorte: 13, 31, 60

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

